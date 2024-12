Carolina Lee es un cuarteto afincado en Berlín liderado por la cantante y compositora Nadja Carolina. Sus canciones, lentas y melancólicas, se ven beneficiadas por unos arreglos minimalistas y pulcros. El resultado recuerda a las cantautoras de los años 70, al folk psicodélico y al dream pop de los 90. Con su formación de guitarra, bajo, batería y teclado evocan perfectamente esos sonidos oníricos y nostálgicos tan habituales en los estilos mencionados, y en algunas ocasiones también a ciertas bandas sonoras.

Tras debutar en 2021 con el disco Haunted Houses, el próximo 20 de diciembre publicarán su segundo álbum, It’s Still Now, con el sello Marzipan Records. Este segundo trabajo de Carolina Lee verá la luz en formato digital, en CD y en vinilo. Se trata, nos cuenta, de un disco muy personal en el que las letras tratan sobre pérdidas y nuevos comienzos, paseos por su ciudad natal, trabajos de cuidados y noches solitarias en bares medio vacíos, esperando un sorbo de esperanza. It’s Still Now ha sido grabado en colaboración con el músico y productor Max Braun en una antigua granja del norte de Alemania. Está ya disponible para reserva en la página de Bandcamp del grupo.

Como avance del disco, Carolina Lee han publicado ya algunos temas. El último, que acaba de salir hoy mismo, se titula «If I try». La canción, como muchas del álbum, está inspirada en vivencias de la propia Nadja. En este caso recuerda a su abuela tocando la mandolina, punto del que parte para reflexionar sobre el pasado, las mujeres silenciadas, los cuidados y el hecho de encontrar tu propio lenguaje.

A continuación puedes escuchar «If I try», el nuevo sencillo del grupo alemán Carolina Lee.

(foto: Laura Braun)