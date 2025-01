Esto es lo que sabemos del que será disco nuevo de The Cure

El 2024 se cerró por todo lo alto para The Cure, que al fin lanzaron su esperado Songs Of The Lost Word, el decimocuarto disco de su carrera y el primero en nada menos que 16 años; uno de los acontecimientos más importantes de la temporada.

El nuevo disco de los de Robert Smith no solo pasará a la historia por su contrastada calidad, sino por unas ventas que además de en Gran Bretaña, ha sido el álbum más vendido de la semana en Francia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Escocia, Suecia y Bélgica. Llegando al número 2 en EEUU y España.

Uno de los acontecimientos de esta vuelta llegó junto al lanzamiento del álbum, el 1 de noviembre la sala Troxy de Londres acogió un concierto de lo más especial que fue retransmitido por Youtube en directo en todo el mundo para los fans que no pudieron acudir al mismo. Tal fue su acogida que finalmente fue editado en diversos formatos con fines solidarios.

Gira y disco nuevo de The Cure

Aparte de su concierto en Troxy The Cure ofreció dos conciertos especiales para BBC 6 Music y BBC Radio 2. El set de la banda para BBC6 Music se emitió junto a una entrevista especial con Huw Stephens el 31 de octubre, mientras que su sesión para Radio 2 se emitió con Jo Whiley al día siguiente.

Este 2025 llegarán sus primeras presentaciones oficiales, en una gira otoñal que suponemos no tardará en comunicarse. Antes, cabe la posibilidad de que tengamos la continuación de Songs Of The Lost Word tal y cómo ha dejado caer Robert Smith en algunas entrevistas como la reciente con John Kennedy en Radio X, en la que comentó que este nuevo álbum incluirá al menos dos canciones que originalmente se planearon para Songs of a Lost World, junto con material completamente inédito. “No es tan oscuro en algunos aspectos, pero probablemente tenga la canción más triste de todas”.

Más canciones que en su último disco

El próximo disco, que contará con al menos 10 canciones, mantiene la esencia de The Cure, pero con ligeros giros que prometen sorprender a los oyentes. Algunas de las piezas ya han sido interpretadas en vivo, mientras que otras son completamente nuevas para el público. Se ha hablado de que por fin encontraremos la versión de estudio de «It Can never be the same«, la oscura canción que la banda lleva interpretando en vivo desde 2016 y que surgió a raíz del fallecimiento de su madre. Una bonita pieza que todos pensábamos iba a estar en este nuevo trabajo, pero finalmente pasará al siguiente. De esta misma época es también la canción «Step Into The Light» que desconocemos si finalmente será rescatada o no.

Otra de las canciones que estaá en el disco y también ha sido interpretada en vivo es «Another Happy Bithday«, que fue de las que tocaron en sus conciertos de 2022 y 2023 junto a las ya conocidas «Alone», «Endsong», «I Could Never Say Goodbye», «And Nothing Is Forever» y «A Fragile Thing». Una canción con base de piano muy en la línea de sus últimas composiciones. Algo parecido ocurre con «A Boy I Never Knew«, originalmente compuesta para su álbum homónimo de 2004, filtrada en una maqueta como podéis escuchar a continuación.

Un tercer disco

Además del álbum programado para este verano que ya veremos si finalmente vemos materializarse, Robert Smith confirmó que The Cure también está trabajando en un tercer proyecto que será completamente independiente de los anteriores dos discos anteriores. Según el músico, mostrará un estilo “realmente bueno y muy, muy diferente”, marcando un contraste con el enfoque introspectivo de Songs of a Lost World y su sucesor.