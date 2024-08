Charli xcx invita a Billie Eilish en ‘Guess’

Charli xcx sigue dando que hablar este 2024, más allá de la edición del interesante Brat, que le ha valido una nominación a los Mercury Prize junto a artistas como Barry Can’t Swim, English Teacher, Nia Archives o The Last Dinner Party.

Si el mes pasaba compartía la nueva versión de la canción «The girl, so confusing» junto a Lorde, ahora sube la apuesta con el remix de «Guess» con la presencia de Billie Eilish.

«Guess», producida por The Dare, aparece en la versión deluxe del álbum, titulada Brat and it’s the same but there’s three more songs so it’s not. También incluye las canciones «Hello goodbye» y «Spring breakers».

Junto con la remezcla de «Guess» se divulgó un video que las muestra rodeadas de otras mujeres y de varias piezas de ropa interior femenina que más tarde fueron donadas a la organización “I Support the Girls”, que distribuye ropa interior y productos de higiene menstrual a mujeres en situación vulnerable.

Escucha ‘Guess’ de Charli xcx ft. Billie Eilish