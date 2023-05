Ryuichi Sakamoto creó esta playlist para su funeral

Ryuichi Sakamoto fallecía el pasado mes de abril a los 71 años después de llevar combatiendo un cáncer desde 2020. A lo largo de su carrera, ha demostrado una gran versatilidad musical, fusionando la música electrónica, el pop, la música clásica y la música tradicional japonesa en su obra. Además, Sakamoto también ha trabajado como activista ambiental y ha colaborado con diversas organizaciones y fundaciones en la lucha por la conservación del medio ambiente.

Anoche, las cuentas oficiales de Sakamoto en redes sociales compartieron una lista de reproducción que había creado para que se reprodujera en su funeral.

Ryuichi’s Last Playlist.

We would like to share the playlist that Ryuichi had been privately compiling to be played at his own funeral to accompany his passing. He truly was with music until the very end.

– skmt managementhttps://t.co/QPeSnthq9p pic.twitter.com/lK7B2ltUM9

— ryuichi sakamoto (@ryuichisakamoto) May 15, 2023