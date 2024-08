Inoxidables recuperan una demo de 1994

Miguel Ángel San Nicolás y Angel Mario Alonso empezaron su carrera en los 90 en Salamanca, siendo una de esas bandas del primer indie que no terminó de perdurar. La falta de recursos, la precariedad de entonces y el no poder asentarse en condiciones, hizo que su proyecto, como tantos otros, no terminara de asentarse.

Fue en 2018 cuando regresaron a la vida y entregaron Alas de Plomo, un excelente trabajo de pop fino y delicado que se mueve en los círculos de su primera etapa. Ese sonido onírico y elegante que tiene trazas de post punk (con esas guitarras estelares tan similares a las de The Chameleons) pero también con momentos que evocan a los también añorados Family.

Pronto llegarán nuevas canciones, ya que están presentando la continuación de la que ha sido su última entrega, Pobre y Puro (2022). El dúo recupera una demo de 1994. Se trata de un tema perdido con el que recuperan su primer sonido, una base atmosférica, guitarras cristalinas y letras aún en inglés. Un aperitivo para lo que está por venir.

Escucha ‘Angel’ de Inoxidables