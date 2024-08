La legendaria banda angelina Lone Justice anuncia nuevo disco 

Puede que el 2024 marque un capítulo inolvidable en la historia del country rock con el regreso de Lone Justice. La histórica formación, a la que muchos atribuyeron la paternidad del Alt Country, con su mezcla explosiva de country y sonidos más pop e incluso punk, lanzará su primer álbum en treinta y siete años.

Según los comunicados de prensa de la propia banda y el sello discográfico (AFAR RECORDS) que albergará este disco, este proyecto cuenta con la formación original, incluyendo – como no podía ser de otra forma – a la insustituible Maria McKee, quien ha mantenido viva la llama del grupo a través de su carrera en solitario y ocasionales presentaciones en directo con el nombre de la banda.

Igual los más conocedores del grupo angelino a estas alturas se están preguntando cómo demonios puede ser la formación original, si resulta que Don Heffington (baterista original) falleció hace tres años. Esto lo explican en algunos comunicados, diciendo que es “gracias a las nuevas tecnologías”. Por lo que supongo que algunas canciones ya estaban grabadas, o al menos con las partes de la batería de Don Heffington.

Recordemos que su álbum debut homónimo de 1985, producido por Jimmy Lovine y con el respaldo de Linda Ronstadt, contenía los sencillos «Sweet, Sweet Baby (I’m Falling)» y «Ways To Be Wicked», escritos por Tom Petty y Mike Campbell y es sencillamente un disco delicioso.

Todo esto no ocurrió de manera fortuita, Lone Justice ya llevaban un par de años pateándose escenarios de California y con sus actuaciones habían llamado la atención de los anteriormente mencionados.

Dolly Parton coincidió con ellos en los ochenta, en la sala The Music Machine y la de Tennessee dijo que Maria McKee era la mejor cantante que podía tener una banda. Fueron esta y Linda Ronstadt las que convencieron a David Geffen para que fichase a Lone Justice para su sello.

Y así fue, después del mencionado primer disco, tanto la crítica como el público que asistía a sus conciertos, se deshacían en elogios ante tal banda, sin embargo, a nivel comercial aquello no acababa de despegar.

Para la promoción del disco el mánager consiguió una gira con una banda irlandesa que llevaban algún tiempo en el candelero, unos tal U2, concretamente para la gira The Unforgettable Fire Tour. Años más tarde fue la propia Maria McKee, en la que en una entrevista dijo que aquello fue un error, ya que la gente que iba a ver a los irlandeses iba a eso, a ver a Bono y a los suyos y no a hacer caso a unos locos que mezclaban country con otras cosas.

En 1986 entran en estudio para grabar a las órdenes de Steven Van Zandt, Little Steven para los amigos. Geffen echa los restos y decide hacer una super producción musical, con un montón de músicos de estudio, invitados y multitud de técnicos e ingenieros de sonido a los mandos, de hecho, los créditos del disco son interminables.

¿El resultado? Un desastre. Si el primer disco nos traía a una banda fresca y nueva, Shelter (1986) presentaba un pastiche de sonidos sin sentido y una producción francamente hortera. Esta concatenación de errores de cálculo y la coyuntura musical de la época, que abocaba a las compañías a encontrar la gallina de los huevos de oro, desembocan en el final de Lone Justice.

Con el paso del tiempo Lone Justice, lejos de ser engullidos por el agujero negro del olvido, fueron reivindicados por nuevas generaciones de artistas, convirtiéndolos en una banda de culto.

Por eso ahora, Viva Lone Justice podría ser la oportunidad que siempre se les escapó, o un tremendo error que acabe con su historia. Eso lo tendremos que ver en octubre de este año.

De momento el nuevo trabajo ha comenzado a generar expectativas, con el lanzamiento de dos adelantos: una versión del clásico inmortal de “Teenage Kicks” de The Undertones, que a mí me ha dejado algo frío, así lo digo; y otra versión, en este caso una canción popular norteamericana “Jenny Jenkins”.

También podemos ver en el listado de canciones, proporcionado por la banda, que rinden pleitesía a una de sus mentoras; Dolly Parton, con el tema “I Will Love Always Love You”.

Listado de Canciones de «Viva Lone Justice»

01 “You Possess Me”

02 “Jenny Jenkins”

03 “Rattlesnake Mama”

04 “Teenage Kicks”

05 “Wade In The Water”

06 “Nothing Can Stop My Loving You”

07 “Skull And Cross Bones”

08 “Alabama Baby”

09 “I Will Always Love You”

10 “Sister Anne”

El disco estará disponible a finales de octubre vía el sello discográfico AFAR RECORDS.