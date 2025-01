La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, nos disponemos a compartir nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros la música de Post Plastic World, Eli Rodríguez, Zas, Hermana Furia, Queralt Lahoz, Laura Capdevila y The Washing Machines.

Post Plastic World – Red Henry

Post Plastic World es un grupo madrileño de brit pop que a mundo suele ser comparado con los Kinks más punk. Hace pocos días publicaron su octavo sencillo «Red Henry». Un tema electrizante y pegadizo con aguda letra que trata de la lucha de aquellas personas que buscan ejercer activamente su individualidad sin dejarse arrastrar por el rebaño.

Eli Rodríguez – Felicidad

El grupo catalán Eli Rodríguez lanzó hace un par de semanas el sencillo «Felicidad». Se trata del segundo adelanto del su álbum de debut, Nuevas Técnicas de Meditación previsto para el mes de mayo y que saldrá con el sello NEU!. La canción sigue la estela de bandas nacionales como Carolina Durante, Aiko el Grupo o Alcalá Norte combinando dichas influencias con el indie rock británico de principios de siglo. El mensaje: la felicidad está en las cosas más cercanas y en el momento presente.

Zas – No me arrepiento

Zas es un dúo formado por SúbeloJavi y Sugar G. tras conocerse en Instagram y colaborar en alguna canción. Parece que la cosa está funcionando porque ya han anunciado su primer álbum para 2025. Mientras tanto nos han ido lanzado muestras como esta canción titulada «No me arrepiento», publicada a finales del pasado año. Un tema con un delicioso sabor a funk electrónico de los 80 que gustará a quienes disfrutaron escuchando a Kool & The Gang, Chaka Khan o incluso boy bands como New Kids on the Block.

Hermana Furia – Turbo

Hermana Furia es un grupo formado por Tweety Capmany (batería), Pau C. Marcos (bajo), Edu Molina (guitarra) y Nuria Furia (voz). En 2021 debutaron con un álbum titulado Todo Mal, publicado por el sello Entrebotones. Ahora parece que está cercano el lanzamiento de su segundo disco, del que hace unas semanas nos avanzaron esta canción titulada «Turbo» que presentaron con un vídeo grabado en Radio 3.

Queralt Lahoz – La fe

Queralt Lahoz pasó hace un par de meses por Muzikalia para presentarnos «QL», una elegante cumbia elegante con la que avanzaba su esperado segundo álbum. Aquella canción tenía un sustrato autobiográfico que también está en «La Fe», un tema de rap coral con el que grita al mundo que ser artista fue siempre su propósito. «La Fe» es el segundo adelanto de un disco cuya publicación está prevista para este año.

Laura Capdevila – Ones

No es la primera vez que Laura Capdevila pasa por nuestra PlayList Emergente. Tras publicar hace algo más de un mes el sencillo «Fang», hoy vuelve a la lista de los miércoles con «Ones», nuevo anticipo del que será su segundo EP, Fum, Gavines i Ones (Ventilador Music, 2025). Una canción que combina indie-pop y canción de autor mientras habla de las acciones que generan cadenas de reacciones ayudando a moldear nuestra personalidad.

The Washing Machines – Hard hearted boys

The Washing Machines es un grupo femenino procedente de la escena musical independiente de Dublín. Inspiradas por igual en el tono nostálgico y cautivador de The Cardigans y en la potencia de Arctic Monkeys, a finales de 2024 publicaron su primer sencillo, «Hard hearted boys». Una canción que invita a disfrutar la juventud con una actitud positiva al tiempo que se valoran los inevitables altibajos de la vida.