Yves Tumor publica el single ‘God Is a Circle’

Han pasado un par de temporadas desde que Yves Tumor publicara su última obra, Heaven To A Tortured Mind (Warp, 2020). El peculiar artista regresa ahora con un single que llega después del EP The Asymptotical World de 2021.

«God Is a Circle» es un ejercicio rockista en el que canta sobre sentirse vivo mientras las notas de guitarra astilladas se disparan en todas direcciones. El colaborador de Frank Ocean, Noah Goldstein, produjo el tema que el legendario Alan Moulder se encargó de mezclar.

El sencillo viene acompañado de un video musical igualmente visceral, dirigido por el visionario Jordan Hemingway (quien dirigió el video anterior de Yves Tumor «Secrecy Is Incredably Important To The Both of Them«), que explora un mundo emotivo y transgresor, brillantemente salpicado de referencias del cine de autor de los años 70.

Escucha ‘God Is a Circle’ de Yves Tumor