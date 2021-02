TSODE lanza su sexto álbum de estudio, “SIX”

TSODE es el proyecto artístico del compositor andaluz Jesús Valenzuela, del que ya te hablamos hace unos años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Desde joven empezó a crear música para videojuegos, y en 2016 debutó con un disco llamado Yggdrasil que entusiasmó a los seguidores de la música New Age. Desde entonces TSODE ha publicado varios discos más, llegando a ser cuatro veces consecutivas semifinalista de los premios MIN de loa música independiente española.

Ahora TSODE ha dado un paso adelante en su evolución con su nuevo álbum, titulado SIX. Sin dejar de lado sus raíces New Age, presentes en piezas como “Reddu” o “Requiem for exile”, ni la electrónica más clásica como en “Sax & love” y “Good vibes”, en este nuevo disco se presenta más ruidoso, rítmico y épico. Buena muestra de este sonido es “Countdown”, que cuenta con la colaboración de Sergio Zurutuza a la guitarra y expone un mensaje apropiado para estos tiempos de limitación de libertades.

La faceta más pop del disco viene expresada por “A ninguna parte”, que se lanzó como anticipo hace unos meses y fue elegida por algunos medios como la mejor canción de 2020.. En otro extremo se sitúa “Inside”, más suave y evocadora, en la que la cantante Ayrin pone voces, así como “Stomp”, hipnótica y ensoñadora.

En general SIX mantiene el sello de su autor pero acercándose a sonoridades más urbanas y a géneros como el synthpop, el synthwave o el trance melódico. Un ejercicio de liberación artística que Jesús explica así: “En este disco lo único que me ha movido ha sido divertirme, probar, investigar y, sobretodo, sin importarme la opinión de nadie“.

SIX, lo nuevo de TSODE, ha sido publicado por la discográfica madrileña Musiteca y está ya disponible en todas las plataformas.

