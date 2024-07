The Cult están en nuestro país. Tras su paso por Icónica Fest de Sevilla llega su visita a Noches del Botánico y a los Jardins del Real de Valencia. La banda británica presentará su último disco hasta la fecha, Under the Midnight Sun. Un trabajo introspectivo y casi místico, que como decíamos, nos hace reencontrarnos con los The Cult entre Dreamtime (1984) y Love (1985), pero con el poso de la madurez que da llevar cuarenta años en la carretera.

Ahí siguen el tono solemne y chamánico de Ian Astbury y los espectáculos de la guitarra de Billy Duffy, heredero natural de Jimmy Page y Ritchie Blackmore, dando coherencia a estas ocho canciones que si bien no beben exactamente de esos álbumes, comparte ADN con ellos.

Ellos nacieron en 1983, y desde entonces han experimentado diversas transformaciones estilísticas, oscilando entre el post-punk, el gótico y el hard rock. Esta evolución ha sido crucial para mantener su relevancia en la escena durante tanto tiempo. No se han adaptado a los nuevos tiempos, sino que han ido incorporando nuevos elementos que expandieran su esencia y su fuerza creativa. Aprovechando su visita, vamos a recordar diez de sus mejores canciones, intentando recoger todas sus etapas.

Las mejores canciones de The Cult

«Spiritwalker» (1984)

Incluida en su álbum debut Dreamtime, «Spiritwalker» captura el espíritu tribal y místico que definió los primeros años del grupo, que primero conocimos como Southern Death Cult, en honor a una tribu norteamericana del delta del Misisipi. La canción combina una producción cruda con ritmos hipnóticos y letras espirituales, estableciendo el camino adecuado para la evolución posterior que sufrieron.

«She Sells Sanctuary» (1985)

Emblema del álbum Love, esta canción destaca por su atmósfera etérea y el distintivo riff de guitarra de Duffy. La producción de Steve Brown potenció el sonido místico que caracterizaría a la banda en sus primeros años. Sigue siendo uno de sus himnos más reconocibles.

«Rain» (1985)

También perteneciente a Love, «Rain» atesora una estructura melódica envolvente, mostrando la capacidad de la banda para fusionar elementos del rock gótico con un sonido más accesible. Es sin duda otra de sus piezas más celebradas.

«Love Removal Machine» (1987)

Incluida en Electric, esta canción es un claro ejemplo del cambio hacia un sonido más pesado e influenciado por el hard rock americano. Con un riff un tanto fusilado a los Stones, la producción de Rick Rubin le otorgó una crudeza y energía renovadas que terminarían de explotar en su siguiente trabajo. Podíamos haber incluido «Lil’ Devil» o «Wild Flower», pero teníamos que completar el lote de la manera más variada posible.

«Fire Woman» (1989)

Otro de los grandes hitos de The Cult. Extraída de Sonic Temple, «Fire Woman» es una explosión de poder y melodía, con una línea vocal arrasadora de Astbury que se complementa perfectamente con los riffs ardientes de Duffy. Pura dinamita.

«Edie (Ciao Baby)» (1989)

Otra joya de Sonic Temple, esta balada rinde homenaje a Edie Sedgwick, musa de Andy Warhol. La canción es una oda melancólica con arreglos acústicos y una emotividad palpable, muy deudora del «Tangerine» de Led Zeppelin, por cierto.

«Wild Hearted Son» (1991)

En Ceremony decidieron ir un paso más allá de Sonic Temple, pero no lo terminaron de lograr. «Wild Hearted Son» reflejaba la fascinación de Astbury por la cultura nativa americana, de ahí esos ritmos tribales del comienzo -o su portada-. Esta es una de sus mejores canciones.

«Star» (1994)

Los 90. Esa década que todo lo cambió, hasta convertir a unos maestros del hard-rock en unos alumnos aventajados del rock contemporáneo acompañado de sintetizadores. En su día no fue muy bien entendido, pero su disco homónino sigue teniendo canciones que destacan por su energía vibrante y un estribillo pegajoso, como es el caso de «Star».

«Dirty Little Rockstar» (2007)

Salto temporal para recordar la mejor canción de Born into This, que criticaba la superficialidad de la fama con un sonido robusto y riffs contundentes, mostrando una faceta más crítica y satírica de la banda.

«For the Animals» (2012)

Tampoco queríamos olvidar Choice of Weapon, y recuperar esta canción, un himno en defensa de la libertad casi apocalíptico, con un sonido potente que recuerda a los momentos más álgidos de su carrera.

Bonus track: «Vendetta X» (2022)

Nos quedamos en el reciente Under the Midnight Sun, y recuperamos su sencillo «Vendetta X». Una poderosa composición que atesora todas las virtudes por las que siempre les respetaremos.