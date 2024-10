Como os decíamos la pasada semana, este otoño de 2024 supondrá por fin el regreso de The Cure con su primer álbum en 16 años, Songs of a Lost World que llega el 1 de noviembre. Para celebrarlo iniciamos dos especiales en Conexiones MZK con los que recopilar nuestras rarezas favoritas del grupo. Si en la primera tanda escuchamos unas 20 canciones comprendidas entre 1978 y 1992, hoy llega una segunda con temas desde 1993 a nuestros días.

Serán de nuevo 20 canciones entre las que aparecerán temas inéditos, tomas alternativas, curiosas versiones, maquetas, caras B y algún directo no muy habitual.

Escucha Las mejores rarezas de The Cure (II)

Suenan:

Tape

Dredd Song

Gone! (Critter Mix)

Stange Attraktion (Live Paris 1996)

Mint Car (Demo Instrumental)

Ching Chang Chong

Lost Flower 2

Love Will Tear Us Apart

Just Say Yes (Demo)

Truth Goodness And Beauty

Sturm

Fake

Please Come Home

Alt.End (Live 2005)

Dragon Hunters Theme

Underneath The Stars (Reholder Remix)

Down Under

Hello Goodbye

It Can Never Be The Same

Escucha también: Las mejores rarezas de The Cure (I)

