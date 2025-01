Little Simz comparte el single ‘Hello, Hi’

Little Simz ha compartido un nuevo sencillo, «Hello, Hi», que podría ser el primer avance de lo que sería la continuación de su disco No Thank You, uno de los mejores del año en nuestras listas de 2022, con el que ganó el Mercury Prize.

El pasado febrero lanzó el EP Drop 7 y también pudimos escucharla en el sencillo Moon Music de Coldplay «We Pray» junto a Burna Boy, Elyanna y TINI.

Ahora llega un nuevo tema, «Hello, Hi» producido por SHYY y Rigas, acompañado por un mensaje en sus redes «See you in 2025».

Escucha ‘Hello, Hi’ de Little Simz