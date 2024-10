Coldplay – Moon Music (Parlphone)

Decíamos ayer… cuando reseñábamos el decepcionante Music Of The Spheres (2021), que fue más o menos a partir de Mylo Xyloto (2011) cuando Coldplay decidieron que abandonaban el rock y esa capacidad para crear grandes himnos y se reconvertían en un grupo de pop masivo, cuyas canciones distaban mucho de alcanzar el nivel de los grandes del género, optando por el cliché, el buenismo y una lírica que parecía ideada por el CEO de Mr. Wonderful. Desde entonces, volvieron a engancharnos con algunos momentos de Ghost Stories (2014) y Everyday Life (2019), pero poco más.

Eso sí, nadie puede negarles el éxito comercial, ni su capacidad para reventar estadios en giras como esta última que pasó por Barelona agotando las 200.000 localidades en sus cuatro fechas en el Estadi Olimpic el pasado año. Ya saben, toda una serie de ganchos, confetis, pulseras de colores e invitados sorpresa para epatar al personal. Pero si quitamos todo el envoltorio y rascamos un poco, nos quedamos a solas con las canciones, que al fin y al cabo son las que perduran. Y ahí hay poco realmente memorable, sobre todo últimamente.

Su ya décimo trabajo, Moon Music, sube algo el nivel respecto del anterior, aunque acaba lastrado por ese empeño recurrente en caer una y otra vez en los tópicos más manidos del buenrollismo y el amor. Una vacua banalidad que podríamos ver como la única herramienta válida para combatir en este mundo de mierda cargado de odio, pero que se desinfla al mínimo soplido.

En lo musical podíamos hablar del etéreo comienzo de «MOON MUSiC» con la participación de Jon Hopkins, la casi acústica y melódica “JUPiTER”, inofensivo tema pop sobre la identidad de género con «la la les» y «he he hes» o del funk juguetón de “GOOD FEELiNGS” junto a la nigeriana Ayra Starr. No hay mucho que reprochar a esa balada clásica, aunque algo cursi, con visos de himno llamada «ALL MY LOVE» o quizá podrían colarnos esa oda a la resiliencia (no vale reírse) que es «iAAM» “volveré a ponerme de pie, porque soy una montaña”.

Luego tienen ahí el single «We Pray» con Little Simz; Burna Boy, la palestina Elyanna y la cantante argentina Tini, la trillada épica romántica de “feelslikeimfallinginlove” que parece generada por IA y se apoya en este caso en unos «lo-li-lo», el amago de experimentación de… un momento: ¿A quién se le ocurrió poner un emoji de arcoíris para el título de una canción? Una «AETERNA» que podría sonar en el hilo musical de algunos garitos de Ibiza donde te sablean 20 pavos por una cerveza caliente, o una «ONE WORLD» con la que se despiden levantando la mano y diciendo, «cuidao que si nos ponemos, podemos sonar a la vez a Sigur Rós y The Beatles». Pero mira, no. Basta.

Escucha Coldplay – Moon Music