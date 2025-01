Visor Fest 2025 arranca con The Lemonheads y Chucho

Visor Fest acaba de dar a conocer a dos de los artistas que formarán parte de su próxima edición, que como te comentábamos hace algunos días tendrá lugar los próximos 26 y 27 de septiembre de 2025 en: el recinto Marina Norte, en Valencia.

Tras un inicio en Benidorm y el traslado tras la pandemia a Murcia con una última edición en la que congregaron a más de 11.000 personas, Visor Fest llega a la capital del Turia tras habernos regalado noches increíbles con artistas tan contundentes como James, Suede, OMD, The Jesus and Mary Chain, The Charlatans, The Mission, Camera Obscura, Sad Lovers And Giants, Kula Shaker, Immaculate Fools, dEUS o Gigolo Aunts.

Las primeras bandas que conocemos de su edición de 2025 son The Lemonheads y Chucho. The Lemonheads, banda clave de la música alternativa de los 90 y principios de los 2000, saltaron a la fama tras su etapa punk hardcore post-Hüsker Dü, convirtiéndose en ídolos juveniles gracias al carisma de Evan Dando y a álbumes como It’s Shame About Ray y Come on Feel The Lemonheads,

Tras un parón de una década después de Car Button Cloth (1996), regresaron en 2006 con un álbum homónimo y una formación renovada. A buen seguro que disfrutaremos de himnos como su versión de «Mrs. Robinson», «Confetti», «Into Your Arms» o la propia «It’s Shame About Ray».

Por otro lado, Chucho, el proyecto de Fernando Alfaro tras la disolución de Surfin’ Bichos, debutó en 1995 con un EP homónimo de corte oscuro y punk. Su álbum debut, 78 (1997), un trabajo de pop emocional, consolidó a Alfaro como un compositor único, algo que continuó demostrando en álbumes posteriores como Tejido de felicidad (1999), Los diarios de petróleo (2001) y Koniec (2004). Tras una pausa, Chucho regresó en 2016 con Los años luz y en 2020 publicó Corazón roto y brillante. Próximamente verá la luz el disco de rarezas Prehistoria, demos y demonios con el que celebran su 30 aniversario.

Amos estarán en Visor Fest, en el recinto Marina Norte, situado junto al mar mediterráneo, cuenta con una infraestructura que promete comodidad y calidad, y promete un marco idílico para disfrutar de la música, a la vez que refuerza el compromiso del festival con ofrecer experiencias inolvidables a sus asistentes.

Abonos para Visor Fest

Los abonos están disponibles en una oferta inicial desde 59 euros a través de este enlace.