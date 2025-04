Half Japanese tendrán nuevo disco en julio

Los legendarios Half Japanese publicarán su nuevo álbum Adventure, sucesor de Jump Into Love (2023), el próximo 11 de julio a través de Fire Records. El prolífico dúo liderado por el inquebrantable Jad Fair, presenta un conmovedor conjunto de sonetos animados que celebran el poder del amor, el afecto y la madurez.

Grabado en Londres en Vacant TV y producido por Jason Willett y Jad, Adventure presenta un lienzo más prístino y pulido. La paleta sonora se complementó con el saxofón, armónica y piano de Euan Hinshelwood, que aportan un fondo más suave al sonido de la banda.

Estamos ante el primer disco del grupo sin Mick Hobbs, miembro de la banda durante muchos años, que falleció el año pasado. Aún así, más de 50 años después de su nacimiento, la última encarnación de la banda nos invita a un viaje por nuevos y más refinados caminos.

El primer tema que conocemos es «Lemonade Sunset», una oda a un mundo maravilloso, una obertura espaciosa construida con melancolía en mente, pero que disfruta de la positividad de la vida. Parece sacada de una comedia romántica de los 80, cuando los personajes se dan cuenta de que todo va a estar bien: «Cuando escribí la letra de «Lemonade Sunset», me vinieron a la mente dos canciones: «It’s A Wonderful World» de Louis Armstrong y «Baby Lemonade» de Syd Barrett. Es un guiño a ambas canciones» cuenta Jad.

Escucha ‘Lemonade Sunset’ de Half Japanese

Estas serán las canciones de Adventure

1. Beyond Compare

2. Step On Up

3. Meant To Be

4. Possibilities

5. Things

6. That’s Fate

7. Adventure

8. The Summer Of Love

9. Stars Don’t Lie

10. Lemonade Sunset

11. Magnificent

12. Blame It On Your Smile