Llega el disco de debut de Jacob & The Dazey Chain

DON’T LOOK AWAY! es el esperado álbum debut de la banda de rock de Nashville, Jacob & The Dazey Chain, liderada por el joven músico Jacob Reese Thornton, de 21 años.

Un trabajo grabado entre 2022 y 2024 y mayormente producido en el estudio casero de Jacob, combina influencias de brit-pop y rock alternativo, que él lleva con orgullo. Líricamente, explora temas como la autoconfianza y la esperanza en una nueva era. En la producción, colaboraron miembros de Foo Fighters, My Chemical Romance y Band of Horses, y algunos temas fueron producidos por Mark Needham.

El lanzamiento del álbum coincide con el fin de la primera gira de Jacob por la Costa Este de EE.UU. y el Reino Unido, que incluyó shows en Manchester, Londres y Miami, con gran éxito. El disco incluye sencillos como «Roots Run Deep» o «Cutting You Out of My Life», entre el power-pop y el rock más fresco.

Apunta su nombre, porque mañana llega su disco de debut. Hasta entonces, puedes escuchar cómo se las gasta.