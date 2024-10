Los conciertos de Michael Graves (Misftis) en España llegan a su fin

Última oportunidad para todos los fans que en su día vibraron con el regreso de los Misfits a finales de los años 90 con esos dos tótems del punk rock llamados American Psycho (1997) y Famous Monsters (1999). Michael Graves, cantante y compositor de aquellos himnos como “Dig Up Your Bones”, “Scream” o “Saturday Night” actuará esta noche en Madrid junto a la banda murciana de post-grunge House of Dawn a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu, en la sala Rockville, en una cita para la que ya había cartel de sold out desde hace un mes.

Precisamente, la banda murciana de Jacob Cámara será la encargada de sustituir a Jerry Only o Dr. Chud en las labores de bajo y batería mientras Graves entonará con su poderosa voz muchos de los himnos del resurgir de Misfits a finales de los años 90.

House of Dawn, por su parte, ejercerá de triunfal telonero presentando los temas de sus últimos álbumes Alive (2023) o Be inmortal (2021), despachando un southern rock de lo más carismático que marida a la perfección con las irresistibles melodías de Graves.

Madrid será la penúltima parada de esta gira española y portuguesa que traído de vuelta a Graves a los escenarios de la Península Ibérica, acompañado de House of Dawn. Mañana será la última ocasión de ver este nuevo resurgir del cantante norteamericano, en el Gong Galaxy Club de Oviedo (entradas aquí).