Manic Street Preachers están de vuelta con ‘Decline & Fall’

Manic Street Preachers han lanzado un nuevo sencillo titulado «Decline & Fall», el primer adelanto del que será su decimoquinto álbum, que aún no tiene título y que sigue a su álbum de 2021, The Ultra Vivid Lament.

La banda describe la canción como un intento de «crear un movimiento hacia adelante, utilizando el pasado para impulsarlo hacia el futuro». La letra celebra pequeños milagros mientras acepta y abraza un declive gestionado. Inspirada en bandas como The Skids y The Cardigans de la era Gran Turismo, así como The War on Drugs, «Decline & Fall» se presenta como un himno enérgico y eufórico para una era de autodesprecio.

El tema fue grabado en los estudios Door To The River en Newport y Rockfield Studios en Monmouth, con la producción de los habituales colaboradores Dave Eringa y Loz Williams, y mezclado por Caesar Edmunds, conocido por su trabajo con artistas como Ozzy Osbourne y Queens of the Stone Age.

Escucha ‘Decline & Fall’ de Manic Street Preachers

Foto: Alex Lake