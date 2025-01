Muere David Lynch, genio de nuestro tiempo

David Lynch nos ha dejado a los 78 años. Se va un artista total, cuyo impacto va mucho más allá de sus logros en el cine, televisión, música, literatura, fotografía o pintura. Un icono de la cultura popular que siempre asociaremos a lo inexplicable, a ese recordatorio de que el arte no necesita responder preguntas, sino formularlas.

El poso de David Lynch redefine las fronteras de lo narrativo y lo visual para invitarnos a explorar los rincones más oscuros y bellos de la experiencia humana. A habitar lo desconocido, a encontrar sentido en el caos y a reconocer que, a menudo, la belleza y lo más aterrador pueden convivir en un mismo plano.

Esa dualidad se respiraba en su cine, un viaje a través de paisajes interiores, poblados por personajes arquetípicos y situaciones que oscilan entre lo cotidiano y lo grotesco. Desde su ópera prima, Eraserhead (1977), una pesadilla industrial y expresionista en blanco y negro que exploraba la angustia de la paternidad, hasta la soberbia road movie crepuscular The Straight Story (1999), cultivó un lenguaje cinematográfico totalmente personal. Qué decir de películas como Blue Velvet (1986), con su exploración de la oscuridad o Lost Highway (1997), con su estructura narrativa fragmentada y su atmósfera de paranoia.

Más allá del cine

Entre sus hitos también está el haber reinventado la televisión gracias a Twin Peaks (1990-1991, y su resurrección en 2017), que marcó el inicio de la edad dorada de las series y lo consolidó como un maestro en el manejo del tono y la atmósfera, desdibujando constantemente las fronteras entre el cine y la pequeña pantalla.

Pero como decimos David Lynch era mucho más. La música ocupuba un lugar central en toda su obra, como bien analizó en su día nuestro compañero Raúl del Olmo en su podcast Talk To Him. No se limitaba a ser un mero acompañamiento de sus películas, sino que se integraba en la propia narrativa. Esas colaboraciones con Angelo Badalamenti que nos dejaron bandas sonoras icónicas, el papel de Julee Cruise o álbumes propios como Crazy Clown Time (2011), The Big Dream (2013) o su reciente colaboración con Chrystabell, Cellophane Memories (2024) conviven con su magia.

Despedimos al genio de nuestro tiempo con 10 canciones que siempre asociaremos a su figura. Descanse en paz.

10 canciones para David Lynch

«Twin Peaks Theme» (Angelo Badalamenti) de Twin Peaks

«In Heaven (Lady in the Radiator Song)» (David Lynch / Alan R. Splet) de Eraserhead

«Mysteries of Love» (Julee Cruise) de Blue Velvet

«Llorando» (Rebekah Del Rio) de Mulholland Drive

«This Magic Moment» (Lou Reed) de Lost Highway

«Wicked Game» (Chirs Isaak) de Wild At Heart

«Blue Velvet» (Bobby Vinton) de Blue Velvet

«Shadow» (Chromatics) de Twin Peaks The Return

«I’m Deranged» (David Bowie) de Lost Highway

«Ghost of Love» (David Lynch)