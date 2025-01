‘El Face’, tercer adelanto para Ilegales

Ilegales (consulta nuestra reciente entrevista) publicarán su nuevo disco el próximo 7 de marzo Joven y Arrogante del que como nos cuenta su líder: «Joven y arrogante’ viene a contarnos que uno de los grupos más longevos del rock cantado en castellano, se mantiene activo después de cuatro décadas, publica nuevas canciones y no afloja un ápice en esa actitud arrogante tan suya que les ha hecho tan famosos como su propia música».

El decimotercer disco del grupo y continuación de Rebelión (2018) y de ese La lucha por la vida con el que celebraron sus cuatro décadas de carrera, ha venido anticipado por el tema que le da título y por «El mundo contra ti».

Ahora suman «El Face», un medio tiempo melódico que está entre los sonidos más pop de toda la carrera del grupo. Un anglicismo que designa al cabecilla de las bandas mod, tan en boga entre la década de 1960 y principios de la de 1990. Fueron una evolución de la «Generación Beat» y acabaron convertidos en una tribu urbana extremadamente popular a partir de la película «Quadrophenia» (Franc Roddam, 1979), en la cual se narra la historia de una de estas pandilla con el trasfondo sonoro de las canciones de The Who (sus grandes abanderados) y cuenta con Sting interpretando el papel de «Face» de la pandilla en cuestión.

El propio Jorge Ilegal se acercó a esta tendencia en su juventud, tal como se puede intuir en la portada del single, donde se le puede ver cuando aún podía peinarse, luciendo un flequillo muy pretérito. Musicalmente, en la canción se entrecruzan reminiscencias de sonidos «sixties», soul, pop y la psicodelia que triunfaban entre aquellos jóvenes (desde los Beatles y los Faces, hasta los mencionados The Who y, posteriormente, The Jam); se trata de unas influencias que siempre estuvieron presentes en el repertorio de ILEGALES, pero ahora el homenaje es nítido, no solo en la construcción de la canción, sino también en la letra, donde cómo no?, Jorge recuerda vicios y peleas adolescentes sobre una sopa sónica de pop lisérgico.

Escucha ‘El Face’ de Ilegales

Próximos conciertos de Ilegales

21/03/2025 / SEVILLA / SALA PANDORA

22/03/2025 / MURCIA / SALA MAMBA

28/03/2025 / BILBAO / SALA SANTANA

27 05/04/2025 / GIJÓN / GIJÓN ARENA

12/04/2025 / BARCELONA / SALA RAZZMATAZZ 1

19/04/2025 / PALMA DE MALLORCA / ES GREMI

26/04/2025 / VALENCIA / AUDITORIO BURJASSOT

03/05/2025 / SANTIAGO DE COMPOSTELA / SALA CAPITOL

09/05/2025 / MADRID/ LA RIVIERA

Entradas en: ilegalesrock.com