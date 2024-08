Nine Inch Nails pondrán banda sonora a la nueva entrega de Tron

Nine Inch Nails será la encargada de la música para la próxima película Tron: Ares. Trent Reznor y Atticus Ross hicieron el anuncio durante la presentación de la secuela en la expo D23 de Disney. Aunque ambos han compuesto numerosas bandas sonoras para cine y televisión (Gone Girl o The Girl with the Dragon Tattoo), ganando incluso premios Óscar por su trabajo en The Social Network y Soul, Tron: Ares marcará la primera vez que su trabajo en cine será acreditado a Nine Inch Nails.

Tron: Ares, que se estrenará en octubre de 2025, es la secuela de Tron: Legacy de 2010, cuya banda sonora fue compuesta por el ahora desaparecido dúo Daft Punk. La película cuenta con Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith y Jeff Bridges, quien retomará su papel de las versiones anteriores.

Además de la banda sonora, Nine Inch Nails han anunciado que con nuevas canciones, así lo comentaron en una entrevista en la revista GQ en la que han hablado de planes de futuro. Después de un montón de trabajo reciente en bandas sonoras, el líder insinuó que estos proyectos habían conseguido hacer que Nine Inch Nails fuera para ellos algo mucho más emocionante de lo que había sido en los últimos años. «De alguna manera, lo había dejado de lado en mi mente por varias razones», dijo. a lo que Atticus añadió: «Siento emoción por empezar en el próximo disco. Creo que ahora estamos en un punto en el que más o menos tenemos una idea».