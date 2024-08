Superchumbo remezcla a Bronski Beat e invita a Neil Tennant a sumarse

Bronski Beat ya no existen como banda, pero el 18 de octubre podremos disfrutar de la edición 40 aniversario del que fue su maravilloso The Agent of Consent editado en 1984.

Jimmy Sommerville es el único integrante del grupo que sigue con vida, ya que en 2017 falleció Larry Steinbachek a causa de cáncer y en 2021 falleció Steve Bronski; sin embargo, el legado de la banda se sigue celebrando. Esta nueva versión del disco cuenta con alguna que otra sorpresa, como la remezcla que han hecho del clásico «Why».

Neil Tenant de Pet Shop Boys se unió a Superchumbo (Tom Stephan) que como cuenta: «Mi objetivo era crear una mezcla actualizada que encajara bien con los sonidos contemporáneos preservando al mismo tiempo la intensidad y energía originales. Después de enviar la mezcla, Jimmy me preguntó si podía incluir algunas letras más de la canción original. Recientemente había visto un documental de Pet Shop Boys donde Neil Tennant leía algunas de sus letras, lo que me conmovió hasta las lágrimas. Me imaginé a Neil hablando esta letra, creando un contraste poderoso. Le dejé a Neil un mensaje de voz de camino a un concierto en el extranjero y cuando llegué a Heathrow tenía su voz en mi teléfono, la agregué a la pista en mi vuelo y la reproduje. ¡Esa noche!».

Escucha ‘Why’ (Superchumbo Mix ft. Neil Tennant) de Bronski Beat