Novedades editoriales de Libros del Kultrum

La editorial Libros del Kultrum sigue ampliando sus diversas colecciones con nuevos e interesantes títulos. En las últimas semanas se han anunciado dos nuevos volúmenes: uno de ellos, dedicado a la famosa comedia musical de acción de los 80 The Blues Brothers, protagonizada por Dan Aykroyd y el desaparecido John Belushi, conocida como Granujas a Todo Ritmo en España; el otro, unas memorias de Duke Ellington reeditadas en castellano con motivo del 50º aniversario de su fallecimiento.

The Blues Brothers – Granujas a Todo Ritmo – es una exploración de las circunstancias que ayudaron a alumbrar este clásico del cine musical. Abarcando incluso las respectivas infancias de Belushi y Aykroyd, se buscan referencias en la revolución de la comedia desencadenada por The Harvard Lampoon y por Second City en Chicago así como en el nacimiento y los primeros años del programa Saturday Night Live, que lanzó a la fama a los Blues Brothers. Se incluyen docenas de entrevistas que sondean los recuerdos de los protagonistas, desde el director John Landis y el productor Bob Weiss hasta el propio Aykroyd. El libro, escrito por Daniel De Visé, ha sido traducido por Íñigo García Ureta, y el prólogo es obra de Toni García Ramón.

Por su parte, La Música es mi Amante es el título de las memorias que Duke Ellington, tras mucho tiempo de resistirse y ya en los últimos momentos de su vida, accedió a publicar. El libro de hecho vio la luz por primera vez en 1973, apenas un año antes de su fallecimiento. Ahora, con motivo del cincuentenario de su desaparición, las reedita en castellano con traducción de Antonio Padilla. Valió la pena la insistencia y la espera, puesto que el mítico músico relata, en ocho capítulos, explosivas historias musicales y extramusicales, mil anécdotas, impresiones sobre algunos de sus compañeros de fatigas, y todo ello directamente, sin intermediarios, de manera ingeniosa y también un tanto ácida.

