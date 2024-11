Nuevo adelanto para Franz Ferdinand, escucha ‘Night Or Day’

Como te venimos contando, Franz Ferdinand publicará The Human Fear, que verá la luz el 10 de enero, un disco producido por Mark Ralph, con quien ya trabajaron en su álbum de 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action. Once nuevas canciones grabadas en los estudios AYR en Escocia, que reflexionan acerca de los miedos más profundos y cómo superarlos y aceptarlos.

Como comenta Alex Kapranos: “Hacer este disco fue una de las experiencias más positivas que he tenido. El miedo te recuerda que estás vivo. Creo que todos estamos de alguna manera enganchados a esa emoción que puede darnos. Cómo respondemos a ello muestra cómo somos los seres humanos. Así que aquí tienes un montón de canciones que buscan la emoción del ser humano a través de los miedos.”

Ya habíamos escuchado «Audacious«, ahora llega un segundo adelanto llamado «Night Or Day» que reúne todos los ingredientes con los que nos cautivaron hace 20 años. Sobre ella, su líder comenta: «Puede que la vida nunca sea fácil, pero maldita sea, nos aseguraremos de vivirla de noche o de día. De la noche al día. Colaboramos con la enormemente talentosa Rianne White para capturar el Drama-Noir del entorno donde grabamos éste y el resto del LP. Ella tiene una sensibilidad y una energía que explotaron en ese espacio, dando una visión del mundo donde hicimos la música. La tormenta sacude la habitación y boom… el oscuro corazón de Escocia late con fuerza. Rodado íntegramente en los estudios AYR».

La canción va acompañada de un imaginativo, dramático y estéticamente impresionante vídeo en blanco y negro, dirigido por Rianne White, quien ha declarado: «Esta canción emula la inmensidad turbulenta y trascendente de los sentimientos que viven y respiran entre cuatro paredes. Nacida con Franz Ferdinand en su estudio escocés, donde grabaron esta belleza, ‘Night or Day’ fue un poderoso encuentro de lo visual y lo sonoro, todo ello captado por el ojo de una película en blanco y negro de 16 mm. ¡Estas son las tormentas en las que bailamos!».

Escucha ‘Night Or Day’ de Franz Ferdinand

Conciertos en España

Franz Ferdinand ofrecerán en 2025 tres conciertos en sala en nuestro país: el 15 de febrero en la Pelicano de A Coruña, el 17 de febrero en La Riviera de Madrid y el 18 de febrero en la Razzmatazz de Barcelona.

Entradas a la venta: en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.