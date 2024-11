PJ Harvey versiona ‘Love Will Tear Us Apart’ de Joy Division

PJ Harvey publicaba el pasado mes de julio I Inside the Old Year Dying, grabado junto a sus colaboradores creativos de confianza, John Parish y Flood. Un trabajo esparcido con imágenes bíblicas y referencias a Shakespeare, con un tono profundamente edificante y redentor que hemos podido disfrutar por partida triple en Primavera Sound, Primavera Sound Porto y Noches del Botánico.

Estos días nos sorprende con una emocionante versión de “Love Will Tear Us Apart” de Joy Division que forma parte de la temporada 2 de la serie original de Apple TV+ Bad Sisters.

Grabada con el compositor Tim Phillips, como su versión de “Who by Fire” de Leonard Cohen para la temporada 1 en 2022, que también sirvió como tema de apertura del programa. También unieron fuerzas para una versión de la canción folclórica tradicional “Run On” en 2022 para el programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PJ Harvey (@pjharveyofficial)

Como ha comentado en su cuenta oficial de Instagran: “Fue un gran placer que me invitaran a entrar de nuevo al estudio con Tim Phillips para crear la banda sonora de la segunda temporada de Bad Sisters. Después de haber entablado amistad con Tim y Sharon en la primera temporada, había un nivel de confianza y apertura que favoreció la creatividad.

Nuestra versión de Love Will Tear Us Apart está llena de la pasión que sentimos por la canción original, pero también está imbuida del espíritu de la nueva serie y su narrativa”.

Phillips: “Estoy muy emocionado por ver la reacción a la segunda temporada de Bad Sisters y creo que al público le encantará el futuro de esta historia. Fue emocionante volver al estudio con Polly Harvey y hacer algunos sonidos nuevos, ¡y el hecho de que la mayor parte del equipo de producción original regresara lo hizo aún mejor!”

Escucha ‘Love Will Tear Us Apart’ de PJ Harvey