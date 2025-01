Mount Eerie – Night Palace (P.W. Elverum & Sun)

Phil Elverum, a quien conocimos al frente de The Microphones, vuelve con la obra más ambiciosa y compleja de su proyecto personal Mount Eerie. Un Night Palace que discurre entre 26 canciones y 80 minutos de pura expansión sonora a medio camino entre el spoken word y el ambient, con toques de lo-fi metal e incluso electrónicos, sin olvidar el indie rock directo y enérgico de muchas de sus canciones.

Un álbum que podría parecer tener una estructura aparentemente desordenada y abrupta, pero cuyas transiciones y temáticas están profundamente conectados. A él vuelven temas recurrentes en la carrera de Elverum como la vastedad del mundo y la limitada capacidad humana para comprenderlo o la propia mortalidad. Podría parecer tener un tono excesivamente filosófico y existencial, pero realmente emite una vibrante energía más optimista y vital que la de aquellos discos pasados inspirados en la muerte de su esposa.

Musicalmente, lo nuevo de Mount Eerie es un crisol de influencias y contrastes en el que destacan momentos como ese oscuro cuadro de presentación que da título al disco entre distorsiones, el rock doom de «Huge Fire» y bruscos cambios de volante como paso del black metal de «Swallowed Alive», seguido de un momento íntimo como «My Canopy», que refleja su amor paternal.

No se pierdan los jugueteos experimentales de la peculiar «I Spoke with a Fish», odas al ruidimo como los de «Wind & Fog» o relatos evocadores como «Swallowed Alive». Pero el disco no solo hace parada en las emociones más personales, también incluye reflexiones políticas y sociales; abordando temas como el cambio climático, la desigualdad económica y la absurda idea de poseer tierra como en «Co-owner of Trees». En canciones como «Non-Metaphorical Decolonization» o «November Rain», se ríe del capitalismo y la opulencia vacía.

Estamos ante una personal colección de canciones apasionada, filosófica, intrigante y catártica, que aunque en ocasiones pueda parecer algo desbordada, ofrece nuevas recompensas a cada escucha.

