Nuevo single de P. A. Barham, ‘How d’you like that?’

P. A. Barham es un veterano músico británico, pese a su aún escasa producción discográfica en solitario, que se estableció en Córdoba en 1993 después de pasar por varias bandas y andanzas musicales en bandas de perfil diverso. En su país natal asistió a la Escuela de Arte de Leeds, donde consiguió los contactos suficientes para formar sus primeros grupos, practicando un punk primigenio y salvaje que luego viró hacia el post punk en las siguientes encarnaciones. Grabó un disco como guitarrista con Stevie Vayne & The Slaves y llegó a telonear al mismísimo Johnny Thunders, uno de sus ídolos, a principios de los 90. Tras asentarse temporalmente en Badajoz, poco después conoció a Gecko Turner y Julien Elsie, con los que acabaría formando The Animal Crackers, donde tocó de nuevo como guitarrista, consiguiendo sonar incluso en Los 40 Principales con un tema titulado “Just can’t make it”, lo más cercano que estuvo nunca de un hit.

Barham también es el autor de canciones para diversas bandas y líder de otras más escoradas hacia el blues, género del que también se declara devoto absoluto. Blues Revelator o Candymen son algunas de ellas, en las que empezó a foguear, ya con su residencia fijada en la capital cordobesa, su pasión por unos sonidos con los que se educó y aprendió las nociones básicas del instrumento. Más tarde llegaría su gran apuesta con The Aspidistras, celebrado a nivel local como uno de los grandes de la emergente escena punk de la época, con quienes sigue al frente de forma intermitente, compaginando actividad con The Aftersoons, otro interesante proyecto con el que ganó el concurso Música Preventiva organizado por la Diputación de Córdoba en 2016 y grabó un EP como precedente de su etapa en solitario. Ya tiene nueva banda, P. A. Barham & The Varlets, y tres EPs bajo los respectivos nombres de 8-track Mind (Parts 1 &2) (2020), Nobody’s Home (2022) y Sesiones Polares (2024), los dos primeros grabados para el sello Hamlet On The Hill y el último en Granada como parte de las Sesiones Polares auspiciadas por El Colectivo, responsables de gran parte de los eventos y ediciones discográficas de artistas locales en los últimos años.

Temas esparcidos aquí y allá aparte, la nueva canción de Paul Barham es “How d’you like that?” y es un tema satírico sobre la política en general y la crispación que existe en la política actual a nivel mundial, desde un punto de vista de la indignación pero a la vez tomándoselo con humor para no llorar. Musicalmente está inspirado por grupos como The Kinks y el pop británico de los 60 y 70, y en las bandas sonoras de las típicas series de comedia británica de la época. Su tono de humor e indignación toma inspiración también de la revista británica de sátira política, Private Eye. Se ha grabado en Córdoba, en el estudio Magnetic Pie de Alejandro Sánchez (del grupo cordobés Lady Coulson), que se ha encargado de la grabación, mezcla y mastering de la canción. También han colaborado otros músicos de bandas conocidas de la ciudad, como Migue Pérez de Volpina (uno de los miembros del citado El Colectivo) en el bajo y en los coros, Richard Ley de Doggy Blue y compañero de Paul también en The Aspidistras toca la batería, Lina Rodriguez -la otra mitad de Lady Coulson– ha añadido percusión y el propio Alejandro también ha aportado coros. El vídeo promocional ha sido dirigido por Paul con Isabel Palacios ocupándose de la camera. Luego Paul ha creado los visuales y se ha encargado de la edición.

Escucha ‘How d’you like that’ de P. A. Barham