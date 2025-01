Sharon Van Etten & The Attachment Theory nos muestran un tercer avance

Como te venimos contando Sharon Van Etten publicará disco junto a The Attachment Theory el próximo 7 de febrero a través de Jagjaguwar, uno de los más esperados de este 2025.

La cantante norteamericana está de regreso con el que será su primer material en dos años, después de su estupendo We’ve Been Going About This All Wrong (Jagjaguwar). Un trabajo colectivo, que se anuncia como una colaboración total entre los miembros de la banda. Banda formada por Jorge Balbi (batería, máquinas), Devra Hoff (bajo, voz) y la ex líder de TEEN, Teeny Lieberson (sintetizador, piano, guitarra, voz).

Tras «Afterlife» y “Southern Life (What It Must Be Like)” llega su tercer avance, «Trouble», una canción en cascada, casi eufórica, característica de la mezcla mística de electrónica y texturas analógicas que se encuentran en todo el álbum. Van Etten explica: «‘Trouble’ trata sobre la idea de tener que coexistir con personas que amas que tienen puntos de vista opuestos, y no poder compartir partes profundas de ti mismo y tu narrativa basada en las creencias de otra persona. Cuando hay una gran parte de ti que alguien que te ama no puede conocer porque no es algo que quiera escuchar o que esté dispuesto a aprender o entender, y esas dolorosas realizaciones cuando eliges amar y respetar las necesidades de otra persona por sobre las tuyas para salvar una relación».

El video de «Trouble» fue filmado y dirigido por Susu Laroche durante las sesiones de grabación del álbum en el antiguo estudio londinense de Eurythmics, The Church.

Escucha ‘Trouble’ de Sharon Van Etten & The Attachment Theory

Foto Sharon Van Etten & The Attachment Theory: Susu Laroche