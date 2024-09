Primal Scream estrena dos nuevas canciones

Primal Scream están de regreso con el sucesor de Chaosmosis, un disco que llega con el título de Come Ahead, que será publicado el próximo 8 de noviembre. Once nuevas canciones que encuentran al principal compositor, vocalista y líder del grupo, Bobby Gillespie, ante algunas de las composiciones más personales de la carrera de su banda.

A las recientes «Deep Dark Waters» y «Love Insurrection» se suman dos nuevas canciones, «Ready To Go Home» y «The Centre Cannot Hold». «Ready To Go Home», descrita por Gillespie como una reflexión alegre sobre la aceptación de la muerte, tiene un toque oscuro pero lleno de humor. «The Centre Cannot Hold» por su parte, explora la fragilidad y el caos en tiempos de incertidumbre.

El álbum incluye 11 temas, con letras que fueron escritas antes de la música, en un proceso iniciado en 2022. Por primera vez en mucho tiempo, Bobby Gillespie trabajó solo, inspirado por su guitarra acústica. Este proceso, junto con el apoyo del productor David Holmes, proporcionó una nueva forma de crear. Trabajando con Holmes y el guitarrista de Primal Scream, Andrew Innes, las sesiones de Come Ahead se completaron entre Belfast, Londres y Los Ángeles.

La carátula del álbum fue creada utilizando una fotografía del difunto padre de Bobby, Robert Gillespie Senior, por el artista nominado al Premio Turner Jim Lambie. El padre de Bobby sigue siendo profundamente respetado por su compromiso de toda la vida con la campaña por la justicia social, y los temas de clase se encuentran en Come Ahead. «Hay un mensaje de esperanza en el disco», dice Bobby Gillespie, «pero está atenuado por una aceptación del peor lado de la naturaleza humana».

Escucha ‘Ready To Go Home’ y ‘The Centre Cannot Hold’ de Primal Scream