Conoce las novedades de BIME Live y BIME Pro

BIME 2024 volverá a convertir a Bilbao en el epicentro de la industria musical del 24 de octubre al 2 de noviembre. BIME Live llenará las salas y espacios más emblemáticos de la ciudad con más de un centenar de actividades en las que aparte de la programación de showcases, donde descubrir el talento emergente con mayor proyección internacional, acogerá también una amplia oferta de actividades que se extiende a otras disciplinas creativas como el cine, el documental, la literatura o la fotografía. Una programación de acceso libre para todas aquellas personas aficionadas a la música brindando una rica propuesta cultural en el mismo centro de la ciudad.

Conciertos y más actividades

El festival de showcases, que se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre, presentará a más de 90 artistas de diversos géneros y estilos musicales. Propuestas como la fusión de grooves bailables y energía post-punk de la joven banda portuguesa Bad Tomato, la combinación sutil y elegante de Hip Hop, electrónica y R&B con influencias del caribe latinoamericano de Çantamarta; el underground y la creatividad del grupo vasco EZEZEZ ; el lirismo descarnado y los versos agudos de la rapera J Noa; o las pegadizas melodías y la fusión de pasado y futuro del dúo mexicano Juanpalitoschinos. A este cartel se unen también nombres como Maestro Espada ; el dúo que fusiona el acento de las cuadrillas murcianas con electrónica futurista y folklore; el rimador, argonauta, MC y maquinista en LosPetitFellas Nicolai Fella; la banda chilena de pop alternativo Oye, Elizabeth; o el grupo de arcade punk y sintetizadores pegadizos Sistema de Entretenimiento, entre otros.

Además de la música, BIME amplía su programación con talleres, proyecciones de cine, y presentaciones literarias. Entre ellas, un taller de fotografía de retrato con el profesional Jon Rodriguez; un taller de Djs en colaboración con Dabadaba; las proyecciones de «After” de Anthony Lapia y “Climax” del director Gaspar Noé, en colaboración con Filmin; presentación del libro “Puto Boomer” por Roberto Moso; o la primera edición de la feria de artesanos BIME Luthier Show. Además, diferentes iniciativas culturales de la ciudad unen fuerzas con BIME Live como la Feria Internacional del Vinilo, o el ciclo del Museo Guggenheim Bilbao ART&MUSIC patrocinado por Kutxabank con la artista catalana Rita Payés.

Además, este año BIME colabora de nuevo con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián Donostia Zinemaldia con una conversación que se celebrará el 24 de septiembre. Harto Rodriguez, Yerai Cortés y Antón Álvarez (C. Tangana), conversarán en torno a La guitarra flamenca de Yerai Cortés, ópera prima de Álvarez, que inaugura la sección New Directors del festival. BIME también contará con un espacio en el encuentro Keler Topagunea en Tabakalera el 25 de septiembre. Un espacio de networking para lxs acreditadxs al festival que acogerá las propuestas musicales de Puñales, Gonz.ne, Divorce From New York y Gela.

Jornadas profesionales BIME Pro

BIME Pro añade hoy nuevos nombres a su programa de conferencias en Euskalduna Bilbao, como el del rapero Kase.O, que junto al colombiano Nicolai Fella y la dominicana J Noa, hablarán sobre el pasado, el presente y el futuro del rap; la artista Villano Antillano; en una conversación que hablará sobre la resignificación del discurso femenino en la música latina, Ana Tijoux, poniendo en valor los nuevos formatos de promoción; o Andrés Pérez y Ferni , de Saikoneta, el equipo que consiguió el mayor lanzamiento independiente de la historia de España con el artista Saiko. También se unen George Drakoulias, director creativo de Premier Music Group, ganador de un Grammy, y responsable de la supervisión musical de películas como Barbie, Joker o Batman; Blanca Salcedo , directora general de Sony Music Spain; Itzel González , promotora en OCESA y el festival Vive Latino; Michael Vega, CEO de Magnus Talent Agency; y el equipo de Lilttle Spain, que junto a Toni Segarra hablarán de la creatividad sin límites y las estrategias de branding en la música.

Con los “territorios” como hilo conductor, se conversará en torno a temas como la exportación y el descubrimiento de la música española; el contexto, usos y debates en torno a la Inteligencia Artificial en la música; el futuro de la música en vivo y salas de conciertos, o estrategias de éxito de UK-Korea para las exportaciones musicales, entre otras. Además, habrá un espacio para el humor, con una edición especial del podcast La Ruina, que sacará las mejores anécdotas de los profesionales acreditados en BIME, y en el que participará el artista catalán Albert Plá.