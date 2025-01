¿Con la carta a los Reyes magos aún en blanco? ¿O buscando ese regalo que haga brillar los ojos de un amante de la música?

No te preocupes si vas con el tiempo justo. La magia de estas fechas puede obrar milagros, y aún tienes la oportunidad de recibir alguno de los regalos que te proponemos.

En Muzikalia te ofrecemos una guía con ideas para acertar seguro.

Queridos Reyes Magos musicales 2025. Ideas para regalar

Un jersey navideño de Black Sabbath

Cada vez abundan más los jerseys con motivos navideños en estas fechas. Un complemento un tanto carca que no siempre tiene que ser horrible, sobre todo si está protagonizado por un grupo de rock legendario. ¿Qué tal ser un Master Of X-Mas de los de Black Sabbath para regalar en los Reyes Magos?

Puedes comprarlo aquí.

Un cassette de Alcalá Norte

Es nuestro disco nacional del año. El debut de Alcalá Norte ha sido una de las sensaciones del año que termina. Esa mezcla de estilos bien asimilada, esas grandes canciones y una actitud que les ha lanzado hasta el infinito y más allá, nos deja con ganas de mucho más para 2025. ¿Eres de los que aún no ha comprado el disco y quiere bacilar al personal con un formato poco habitual? Puedes hacerte con el cassette a través de su web.

El debut ampliado de Talking Heads

Talking Heads regresa a sus inicios con la edición Super Deluxe de Talking Heads: 77, que documenta la evolución del trío original (Byrne, Frantz y Weymouth) al cuarteto clásico con Jerry Harrison. Esta extensa edición, con casi tres horas de material, incluye una remasterización del álbum original, un segundo LP con rarezas y versiones alternativas inéditas (como «Psycho Killer» y «Pulled Up» en versiones alternativas), la grabación inédita del último concierto de la banda en el CBGB de Nueva York en 1977 (en dos LP), un libro de tapa dura de 80 páginas con nuevas notas de la banda y fotos inéditas, y reproducciones de los cuatro sencillos de Sire Records de la época con sus respectivas portadas.

Cómpralo aquí.

Un ukelele Fender

¿Quieres iniciar 2025 aprendiendo a tocar algún instrumento? ¿O eres de los que ya lo tocan pero quiere ampliar catálogo con una pieza bien molona? Los ukeleles Fullerton Jazzmaster parte de la construcción y la estética del ukelele tradicional, sin dejar de ser fiel a la historia de Fender. La elección perfecta para el músico busca inyectar el espíritu del rock ‘n roll a cada instrumento.

Cómpralo en su web.

Un Funko del ‘Disintegration’ de The Cure

Los Funko Pop continúan convirtiéndose en un complemento de cualquier película, serie o videojuego que se precie, con su inagotable colección de muñequitos. Los artistas más icónicos de la música siguen completando la colección y este año hemos visto cómo su colección musical ha sumado la de icónicos discos como el ‘Disintegration de The Cure. Los fans de The Cure han tenido un feliz año y seguro que pueden ampliarlo si en su carta a los Reyes Magos incluyen algo tan especial como este Funko.

Cómpralo aquí.

Una camiseta de Depresión Sonora

Este 2025 llegará el segundo disco de Depresión Sonora y apostamos a que causará sensación. Descubrimos a Marcos Crespo en pandemia. Un proyecto de pop oscuro, construido sobre cajas de ritmos y guitarras, y una voz gutural cantando a los fantasmas que asolan a su generación. Hace unos meses publica el EP Makinavaja y con él una serie de merchandise como esta camiseta de manga larga. Puedes comprarla aquí.

Bruce Springsteen, 75 Aniversario

Para celebrar su 75 cumpleaños, se publica un libro que repasa la trayectoria de Bruce Springsteen. Escrito por la periodista musical Gillian G. Gaar, este homenaje explora la vida del «Boss» a través de 75 momentos clave: desde sus primeros pasos en la música con una banda de garaje en Nueva Jersey hasta sus multitudinarios conciertos por todo el mundo con la E Street Band. Un recorrido por su discografía, incluyendo álbumes tan emblemáticos como Born to Run, Darkness on the Edge of Town, The River, Nebraska y Born in the U.S.A., además de sus trabajos más recientes. A la venta aquí.

La Deluxe Edition del debut de Oasis

El regreso a los escenarios de 2025. La noticia que más estragos causó el pasado verano, la vuelta de Oasis tras 15 años separados y cientos de cruces de declaraciones a cuál peor entre los hermanos Gallagher. Las entradas de su primer tramo de conciertos salieron a la venta el 31 de agosto y se agotaron en pocas horas. Nada menos que un millón cuatrocientas mil despachadas en poco tiempo. Hace pocos meses reeditaban su debut con interesante material adicional, como pistas de la sesión de grabación original descartada en Monnow Valley Studios, junto con tomas descartadas de las sesiones reales del álbum. Cómpralo en su web.

Un cómic de la historia del rock

Los grandes artistas de la historia de la música desde los años 50 hasta la actualidad (De Elvis, Los Beatles o Bob Marley, hasta Björk, PJ Harvey, AC/DC, Kraftwerk, Iggy Pop, Amy Winehouse o Nick Cave) retratados por prestigiosos artistas del cómic.

Acompañado por las viñetas y dibujos de 54 artistas gráficos, el libro representa a rockeros, sinvergüenzas, pioneras, místicos, frágiles, divas y bandas de culto. Hazte con él aquí.

La reedición ampliada de ‘Brotherhood’ de New Order

La edición definitiva de Brotherhood, el cuarto álbum de estudio de New Order, se presenta en una caja de edición limitada con 2 CDs, 2 DVDs y 1 LP. Lanzado originalmente en 1986, esta nueva colección incluye el álbum remasterizado en vinilo y CD, además de 2 CDs con nueve pistas y demos inéditos de una sesión de grabación en Japón en 1985, y 2 DVDs con actuaciones en vivo (Brixton Academy 1987, G-Mex Manchester 1986, Glastonbury) y apariciones en televisión del Reino Unido y Europa, todo ello previamente no disponible en DVD. El paquete también contiene reediciones remasterizadas de los sencillos originales en 12″: «Bizarre Love Triangle», «State Of The Nation» y «Touched by the Hand of God». Finalmente, se incluye una camiseta azul marino con el sello de Brotherhood y el logo en la parte posterior, hecha de algodón orgánico. A la venta en su web.

Bonus track: No Sonamos Mal. Crónica oral de la nueva escena indie de guitarras

Nos hemos permitido terminar esta carta a los Reyes Magos con No Sonamos Mal. Crónica oral de la nueva escena indie de guitarras, editado por Muzikalia. Un libro cuya primera edición se agotó en menos de dos semanas y que a través de más de 50 artistas conforma una «ecografía colectiva» como lo define Nando Cruz en el prólogo. Más de 300 páginas donde asoman temas como la precariedad laboral, el reconocimiento del arte como trabajo, la conciliación personal o la brecha de género. Realidades que se topan con valores como la amistad frente a vínculos tradicionales, la solidaridad entre bandas, el rechazo al virtuosismo técnico y una conexión más horizontal con el público. (Puedes pmprarlo aquí).