Garbage terminaban el año compartiendo un EP de versiones de algunos artistas que les han inspirado que seguían al EP Witness to Your Love compartido en el Record Store Day que contenía dos pistas inéditas de las sesiones del álbum de 2021, No Gods, No Masters, además de su versión del clásico de Siouxsie and the Banshees, «Cities in Dust».

La banda de Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker, pasaron por Mad Cool y Barcelona el pasado año dando muestra de su buen estado de forma.

Ahora publican el EP copy/paste vol. 1 con versiones de temas de David Bowie, U2, Tim Buckley, The Psychedelic Furs, Siouxsie & The Banshees y Patti Smith.

Escucha el EP de versiones de Garbage ‘copy/paste, vol. 1’