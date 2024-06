Redd Kross estrenan nuevo single y video

Como veníamos comentando anteriormente, los hermanos McDonald están de vuelta, con nueva formación, renovados en todos los aspectos y – parece – en mejor forma que nunca. A esperas de que su nuevo y doble álbum salga a finales de este mes, Redd Kross no paran de anunciar nuevas fechas y acaban de publicar un nuevo single con video incluido.

Está grabado en las colinas de Lake Hollywood Park y ha sido dirigido por Steve Appleford. La canción lleva por título «I’ll Take Your Word For It» y no solo nos retrotrae a los mejores Redd Kross, también se antoja un sincero homenaje a los primeros Beach Boys, banda que siempre ha estado en su imaginario.

Escucha ‘I’ll Take Your Word For It’ de Redd Kross