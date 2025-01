Se acerca la visita de Ploho y Iamtheshadow

Ploho y Iamtheshadow nos visitan en dos conciertos en Madrid y Barcelona, en los que presentarán sus dos nuevos trabajos. Dos de las bandas más emblemáticas del post-punk unen fuerzas en dos fechas exclusivas en la península.

Por un lado los siberianos Ploho llegan como abanderados de la recién bautizada «nueva ola de música rusa», creando un sonido de rock oscuro, post-punk y new wave de lo más cautivador. Crecer en la Rusia de los 90, una época fría y caótica llena de crimen y desorden, impregnó a los miembros de la banda con una perspectiva única y sombría. Sus canciones reflejan esa crudeza y melancolía de su entorno, fusionando elementos de la vida en Siberia con la esencia del post-punk que captura la atmósfera de sus raíces.

En 2018, lograron un hito significativo cuando su álbum Where the Birds Fly Away to Die fue incluido en el top 25 de los mejores álbumes del año por el programa de radio estadounidense XRAY.fm.

Junto a ellos estarán los portugueses Iamtheshadow presentando su esperado nuevo álbum To End What Never Began. En él vuelven a hacer gala de esos sonidos oscuros y punzantes de los 80, donde las melodías y las palabras se tocan profundamente.

Toma nota de las fechas de Ploho + Iamtheshadow

24 de enero – Moby Dick (Madrid)

25 de enero – Sala Wolf (Barcelona)

Entradas ya a la venta: www.eclipsegroup.es