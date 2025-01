Exxasens – Infinitum (Exxarecords)

Cuando un grupo se mueve en un margen estrecho, en cuanto a estilo musical, corre el riesgo de estancarse o de llegar a un momento en el que las ideas se agoten. Exxasens llevan casi veinte años con su combinación de post rock instrumental y rock progresivo con ambientes y temáticas cósmicas. Sin embargo, de alguna manera el grupo liderado por Jordi Ruiz se las arregla para que cada lanzamiento sea fiel a su trayectoria pero, al mismo tiempo, ofrezca algo distinto que evite el anquilosamiento. Lo consiguieron en su anterior disco, Le Voyage (Exxarecords, 2022), y lo vuelven a lograr en este disco publicado a finales del pasado año, Infinitum (Exxarecords, 2024). Un álbum reconocible desde el propio título, que sigue la estela de referencias espaciales, y también desde el sonido, aunque con matices.

Unos matices que se mueven entre las novedades y el regreso a los orígenes de Exxasens, incluso a cuando todavía era el proyecto en solitario de Jordi Ruiz. Hay de todo un poco: desde ese rock galáctico que ya es seña de la casa, hasta incursiones profundas en el metal progresivo (algo, por otra parte, que tampoco es raro en ellos) e incluso sutiles referencias al jazz cósmico que practicaba, por ejemplo, Sun Ra. Un tipo que, no olvidemos, dio conferencias con el título de El Hombre Negro en el Cosmos y protagonizó una película denominada Space is The Place. Todo concuerda.

Infinitum, que muestra en la portada el símbolo del infinito, es el octavo disco de Exxasens. No hará falta recordar que el infinito es un ocho invertido, ¿verdad? Las casualidades no suelen existir, y menos en una trayectoria tan trabajada como la del grupo que nos ocupa. La canción que nos da la bienvenida es “Tiempo”, dejando claro que aquí, como suelen hacer, Jordi y sus muchachos desarrollan un concepto a lo largo del disco. En este caso es el paso del tiempo, el ciclo de creación, evolución y, casi inevitablemente, decadencia y colapso. “Tiempo” se mueve en los habituales parámetros sonoros del grupo, con una potente percusión y algo de distorsión de fondo, cerrándose con una sorpresa: la voz de Antonio Gala reflexionando sobre el futuro de una sociedad ultratecnológica con total dependencia de las máquinas. Aquí tenemos la verdadera pista sobre el mensaje de Infinitum: el asombro pero también el temor por la forma en que la vida está cambiando, impulsada por las novísimas tecnologías y por la cada vez más omnipresente inteligencia artificial.

Tampoco debe ser casualidad, una vez avisados de este enfoque dual, que los siguientes temas se titulen “This will destroy you”, “Space collapse” y “The rage of robots”. Piezas que, sobre todo las dos primeras, suenan agresivas y amenazantes. “Lissajous” ofrece un breve respiro con una propuesta que podría servir de banda sonora de un documental de Carl Sagan o de una película futurista. Pronto revive el caos con “Ad Astra”, de nuevo acercándose al metal progresivo más potente. Una atmósfera que raya en lo sofocante y que no se abandona, con sus subidas y bajadas, con sus momentos poderosamente orgánicos, en lo que queda del disco. Una última parte que nos ofrece títulos tan elocuentes como “Dystopia” o “Paradox”.

Infinitum se cierra con el tema quizás más cinematográfico de todos, justamente el que da nombre al álbum, dejándonos cara a cara, fascinados pero también despavoridos, ante el vacío de la eternidad.

Escucha Exxasens – Infinitum