Te presentamos el nuevo vídeo de los italianos Monteceneri

Monteceneri es un grupo italiano, formado en 2019 en la ciudad de Milán, cuya música se basa en la combinación de paisajes sonoros post-rock y electrónicos. Tras el éxito de sus sencillos «Evo», «Heimweh» y «Plan O» en 2021, la banda regresa en 2025 con un nuevo disco. Se trata de un EP titulado Due que saldrá el próximo 24 de enero bajo el sello Lady Lovely Label. Este EP ha sido grabado y mezclado por Ruggero Catania, con la masterización a cargo de Mauro Andreolli en el estudio Das Ende der Dinge.

Como anticipo, hoy mismo Monteceneri estrena el videoclip de «Call of the void», una canción compuesta en los meses posteriores al confinamiento en 2020 que abre este nuevo trabajo. El vídeo, dirigido y editado por el reconocido realizador MAREC, es un homenaje visual al estilo profundo y atmosférico que caracteriza a la música de la banda. MAREC, quien ha trabajado previamente con el grupo italiano, describió el proceso de creación como una experiencia única: «Las canciones de Monteceneri, caracterizadas por tempos largos y profundos, me permiten explorar y crear pequeños cortometrajes que se convierten en verdaderos viajes musicales. Con ‘Call of the Void’, quise rendir homenaje a la inmensa respiración de su música, inspirándonos en una escena del libro Océano Mar de Alessandro Baricco. En esa historia, un hombre pintaba el mar utilizando el mar mismo; aquí, imaginamos a un joven dibujando el lago con el lago«.

A continuación te presentamos el vídeo de Monteceneri para su canción «Call of the void».

Monteceneri en redes sociales:

Facebook

Instagram

(La foto es obra de Marco Torrese)