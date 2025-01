 Julien Elsie avanza su nuevo disco con ‘Same People’

Julien Elsie está de vuelta con el que será su nuevo disco Extremely poor light this afternoon on the Angas river, que se lanzará la próxima primavera en todas las plataformas digitales y en edición física en vinilo y CD por el sello vasco Decadencia Corporal.

Un disco que viene anticipado por la canción «Same people»,un retrato visceral de la ambición desmedida. Una crítica incisiva y directa hacia las personas que no dudan en hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos.

El videoclip ha sido creado a partir de los dibujos del propio Julien Elsie, animados por la artista visual Mónica Agudo.

Escucha ‘Same Paople’