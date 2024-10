Tears For Fears comparten ‘Astronaut’

Tears For Fears están de vuelta con el primer álbum en directo de su carrera, Songs For A Nervous Planet, que saldrá el 25 de octubre de 2024. Este disco incluye 22 canciones, con grabaciones en vivo de su reciente gira Tipping Point Tour, además de cuatro nuevas canciones de estudio.

Aparte del álbum, el dúo británico presentará el film Tears For Fears Live (A Tipping Point Film), grabada+o en el FirstBank Amphitheater en Tennessee. La película, que captura momentos destacados de la gira, se proyectará en más de 1.100 cines a nivel mundial los días 24 y 26 de octubre. Las entradas ya están disponibles para verla en nuestro país.

Ya conocíamos el sencillo «The Girl That I Call Home», ahora comparten «Astronaut», de la que Curt Smith comenta: «‘Astronaut’ empezó durante las sesiones para The Tipping Point. Una vez que nos dimos cuenta de que íbamos a acabar haciendo algo más que un tema nuevo para este álbum, Roland me envió la grabación original de ‘Astronaut’ y me había olvidado de lo buena canción que era, ya que te da una sensación de liberación. Es una comparación horrible, pero es el sorbete entre platos en el que puedes respirar un poco y flotar. Perdonen el juego de palabras, pero ésa es la sensación que transmite la canción. Emocionalmente trata de un tipo que no siente que pertenezca a este lugar y quiere ser un astronauta flotando en el espacio… mucha gente se identifica con la emoción de esa canción, esa sensación de alienación».

Escucha ‘Astronaut’ de Tears For Fears