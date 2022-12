The Cure lanza versión extendida de su vídeo ‘Play Out’ por el 30 aniversario de Wish

The Cure sigue dando alegrías a sus fans. Mientras continúan con su gira europea (lee la crónica de su concierto en Madrid) en la que están presentando algunas canciones de lo que será su nuevo disco, Songs Of The Lost World, acaban de lanzar una edición triple de Wish coincidiendo con su 30 aniversario. Aparte del álbum original, presenta 21 demos inéditas, incluidas cuatro demos vocales de estudio de 1990 y diecisiete demos instrumentales de 1991, nueve de las cuales son también inéditas.

Junto a estas presenta las cuatro pistas del casete ‘Lost Wishes’ lanzado en 1993, que nunca apareció en CD o digitalmente. También se incluye la canción inédita «A Wendy Band» de las sesiones de 1992 Manor Studio, una mezcla nunca antes escuchada de «From The Edge Of The Deep Green Sea», así como cinco raras mezclas de 12″. Finalmente, el cierre del set es una versión en vivo inédita de ‘End’ de Paris Bercy en octubre de 1992.

Coincidiendo con esta Deluxe Edition, la banda acaba de lanzar una versión mejorada, extendida y en HD de Play Out, su documental detrás de cámaras editado originalmente en 1991. Dirigido por Peter Fowler, el vídeo acompaña a The Cure a través de varias actuaciones. Desde el debut de temas que aparecerían en Wish y sus caras B («The Big Hand», «Wendy Time», «Cut») en clubes ingleses de pequeño aforo hasta un concierto estelar en el Wembley Arena o su interesante actuación en MTV Unplugged, la versión ampliada del documental ofrece una mirada aún más cercana al grupo y sus aventuras por escenarios, pasillos y camerinos.

Disfruta de la versión extendida y HD de ‘Play Out’ de The Cure