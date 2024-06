The Jesus Lizard vuelven 26 años después de su último disco

The Jesus Lizard regresan con su primera música en 26 años. La banda de post-hardcore está de regreso con Rack, su nuevo álbum que verá la luz el próximo 13 de septiembre a través de Ipecac Recordings.

El sucesor de Blue de 1998 y séptimo trabajo de estudio de la formación, estará compuesto por once nuevas pistas grabadas con el productor Paul Allen en el Audio Eagle Studio de Nashville. «Definitivamente hay algunas referencias al pasado, pero es más como un punto de partida: No nos quedamos allí», comenta su guitarrista Duane Denison. Mientras que su bajista David Wm. Sims añadió que decidieron escribir un nuevo disco simplemente porque «pensamos que sería divertido».

Después de separarse en 2000, The Jesus Lizard se reunieron en 2008 para una breve gira que se repitió en 2017, pero han estado relativamente inactivos desde entonces, hasta que acaban de presentar el primer avance del disco, una «Hide & Seek», que llega acompañada de un video que muestra al grupo en su estudio.

Escucha ‘Hide & Seek’

Estas serán las canciones de Rack de The Jesus Lizzard

1. Hide & Seek

2. Armistice Day

3. Grind

4. What If?

5. Lord Godiva

6. Alexis Feels Sick

7. Falling Down

8. Dunning Kruger

9. Moto(R)

10. Is That Your Hand?

11. Swan The Dog