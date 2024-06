The Lemon Twigs y Cloud Nothings se unen a CanelaParty

Queda poco menos de dos meses para la llegada de CanelaParty. Del 21 al 24 de agosto, Torremolinos volverá a acoger tres días en los que el pitote está más garantizado, donde habrá varios escenarios y la tradicional fiesta de disfraces.

La organización del festival anuncia dos bajas y dos sustituciones de lujo, Shannon and the Clams y White Reaper han cancelado sus giras europeas y serán reemplazados por nada menos que The Lemon Twigs y Cloud Nothings.

CanelaParty por días

El pistoletazo de salida llegará el miércoles 21 de agosto, un año más con entrada gratuita previa invitación. Adiós Amores, Amigas Íntimas, La Culpa, Deeper, La Plata, Monteperdido, Los Punsetes y The Tubs serán los encargados de romper el hielo.

El jueves 22 sobre los dos escenarios estarán Bar Italia, Big Thief, Curtis Harding, Fin del Mundo, Israel Fernández, Lela Soto & Frente Abierto, Margarita Quebrada, Meeky, Slift, Standstill y Viva Belgrado.

La fiesta continuará el viernes 23 con Dame Area, Finale, Gilla Band, Lisabö, Metz, Militarie Gun, Model/Actriz, Orina, Protomartyr, Wednesday y los recién incorporados Cloud Nothings.

Y la despedida, acompañada por la ya tradicional y bestial Fiesta de Disfraces, llegará el sábado 24 de la mano de Cala Vento, Crack Cloud, Home Front, Ibibio Sound Machine, Prison Affair, The Lemon Twigs, Sheer Mag, Show Me The Body, Snõõper, Superchunk, Triángulo de Amor Bizarro, VVV [Trippin’ You] y Yawners.

Abonos y entradas

Tras agotar los dos primeros tramos de venta, aún quedan abonos disponibles de último tramo al precio de 99 euros, más gastos de gestión, en este enlace.

el acceso para el miércoles es gratuito, con invitación (más adelante se indicará cómo conseguirlas). La compra del abono completo o de una entrada de día garantiza el acceso al miércoles sin necesidad de invitación. Y para el resto de jornadas, podéis comprar ya las entradas de jueves, viernes o sábado aquí. A 55 euros más gastos de gestión tanto la de jueves como la de viernes, y 60 euros más gastos de gestión la de sábado.