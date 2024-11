The Pains Of Being Pure At Heart anuncian disco de rarezas

The Pains Of Being Pure At Heart vuelven a la vida por el 15 aniversario de su debut, el homónimo. Recordemos que la banda norteamericana liderada por Kip Berman se separaba de manera amistosa en 2019, pero es momento de regresar y volver con una amplia gira que tendrá lugar los próximos meses de febrero y marzo en nada menos que diez salas de nuestro país y con cuatro de sus miembros originales.

Coincidiendo con esta vuelta lanzarán un álbum recopilatorio titulado Perfect Right Now: A Slumberland Collection 2008-2010, el cual incluye una selección de caras B y temas menos conocidos de su trayectoria. El disco estará disponible a partir del 7 de febrero e incluirá canciones que, según Kip Berman, líder de la banda, reflejan su espíritu inicial: «fantasías pop salvajes» creadas con más entusiasmo que habilidad técnica. Este material abarca los años de su debut y su característico sonido indie-pop, que les permitió conectar con una audiencia que, según ellos mismos, soñaban que fuera «de 18 personas».

Estas serán sus canciones:

01 Kurt Cobain‘s Cardigan

02 Come Saturday

03 Ramona

04 The Pains of Being Pure at Heart

05 Side Ponytail

06 Higher Than the Stars

07 103

08 Falling Over

09 Twins

10 Say No to Love

Toma nota de las fechas

20 de febrero – Garufa Club (A Coruña)

21 de febrero – Almacenes (Oviedo)

22 de febrero – Sala Zero (Tarragona)

23 de febrero – Lula Club (Madrid)

24 de febrero – Sala X (Sevilla)

25 de febrero – sala REM (Murcia)

27 de febrero – 16 Toneladas (Valencia)

28 de febrero – Razzmatazz 2 (Barcelona)

1 de marzo – Las Armas (Zaragoza)

2 de marzo – Dabadaba (Donostia)

Entradas aquí.