The Prodigy, nuevo cabeza de cartel de Kalorama Madrid

Como te venimos contando, Kalorama Madrid llega a IFEMA los días 29, 30 y 31 de agosto con artistas como Massive Attack, LCD Soundsystem, Postal Service, Death Cab For Cutie, The Smile, Nation of Language, Jungle, The Kills, Yves Tumor, Joe Goddard o Yard Act, además de Colectivo da Silva, Dudu Tassa and Jonny Greenwood, English Teacher, Ezra Collective, Fever Ray, Gossip, Huda, Olivia Dean, Overmono, Peggy Gou, RAYE, Sam Smith, Soulwax y TRISTÁN!

Un festival al aire libre con aforo limitado que reúne diversas sensibilidades y que ahora suma un nuevo cabeza de cartel, The Prodigy. La dupla electrónica formada por Liam Howlett y Maxim Reality será la responsable de hacernos vibrar con su breakbeat-hardcore, recuperando canciones de álbumes tan emblemáticos como Music For The Jilted Generation, The Fat of the Land e Invaders Must Die.

Kalorama Madrid suma un nuevo escenario. En él se dará cabida a la música de baile con más inquietudes con propuestas bajo la curaduría de colectivos y plataformas nacionales. El jueves 29 los beats emanados en este espacio correrán a cargo de EGO-TRIP y de ZSONGO CLUB.

El viernes 30 será territorio de ANTÍDOTO CLUB, la revolucionaria sesión que ha encontrado el equilibrio entre la cultura urbana y clubbing más irreverente contando con sus primeros espadas Yosef, Diego Armando y Maxvll; y de La Luz, el concepto creado por Gazzi con su electrónica imaginativa al que se le unirá el turco-británico Aleksandir y su sensibilidad melódica en esta fecha tan especial.

El sábado 30 llegarán dos propuestas tan diferentes como complementarias. Por un lado CARBS la sesión con disco, el boogie y house más irresistible y hedonista a manos del polaco Ketiov y la chilena Fernanda Arrau bajo el host de Glenda Galore y sus performers. Por otro, la plataforma MAREO está poniendo en valor las inquietudes sonoras de la nueva ola de artistas españoles y para la ocasión contarán con la experimentación de la gallega Akazie, la festiva y sorprendente LaFrancessa desde Barcelona y los breaks irreverentes del granadino 8kitoo.

Consulta el cartel de Kalorama Madrid

Abonos para Kalorama Madrid

Los abonos y las entradas por días para KALORAMA Madrid 2024 se pueden adquirir a través de la página web del festival y en feverup.com.