Kalorama Madrid suma a Joe Goddard y Monobloc y anuncia su cartel por días

Kalorama Madrid confirmaba hace unas semanas su llegada a la capital después de la suspensión de Cala Mijas. El festival tenía previsto celebrarse los días 29, 30 y 31 de agosto en Sonora Mijas con un cartel parejo al de su «hermano portugués» MEO Kalorama.

IFEMA acogerá el evento en Madrid que llega con un cartel donde nombres como Massive Attack, LCD Soundsystem, Postal Service, Death Cab For Cutie, The Smile, Nation of Language, Jungle, The Kills, Yves Tumor o Yard Act, brillan junto a los de Colectivo da Silva, Dudu Tassa and Jonny Greenwood, English Teacher, Ezra Collective, Fever Ray, Gossip, Huda, Olivia Dean, Overmono, Peggy Gou, RAYE, Sam Smith, Soulwax y TRISTÁN!

Festival al aire libre con aforo limitado que reúne diversas sensibilidades sonoras, desde el pop hasta el jazz y la electrónica más vanguardista. Tres jornadas para evadirse y sumergirse en una experiencia musical donde el disfrute es la norma. Esta edición será muy especial, ya que se llevará a cabo simultáneamente en las dos capitales de la península ibérica, por tercera vez en Lisboa y, por primera vez, en Madrid. Además de los artistas previamente confirmados, se suman dos nuevos nombres: el consagrado Joe Goddard, una eminencia del synth-pop más vibrante, y la banda emergente Monobloc, con su fresca interpretación del pop-rock más desenfadado.

Abonos y entradas para Kalorama Madrid

Entradas en www.kaloramamadrid.com y en Fever Up

Bono precio promocional: 135€ hasta el 14 de junio a las 9:59h

Entradas de día: a la venta a partir del 14 de junio a las 10h