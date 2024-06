The Secret Sisters – Mind, Man, Medicine (New West Records)

La reciente maternidad de las hermanas Laura y Lydia, The Secret Sisters, es una circunstancia vital que no puede desligarse de la génesis de este álbum. Por muchos motivos, además. Antes insistiré en que quien no haya escuchado su espléndido disco anterior, Saturn Return (New West, 2020), lo haga. Es otro disco marcado por su periplo vital, ya que ambas se quedaron embarazadas durante la grabación y además perdieron a algunos seres queridos. Visto así podríamos pensar que este Mind, Man, Medicine es más de lo mismo, y aunque lo es en algunos aspectos también es cierto que en cuatro años han pasado muchas cosas. Para ellas y para el resto de la humanidad.

De entrada, a estas hermanas que deberían de dejar de ser tan secretas les cambió la vida el hecho de ser madres. Por ejemplo, por primera vez han grabado un disco en su ciudad natal por problemas para desplazarse durante mucho tiempo. Esto podría ser un inconveniente, pero es que resulta que su ciudad es nada menos que Muscle Shoals, Alabama. Si no os suena ya estáis tardando en buscar el excelente documental que sobre la ciudad y los estudios FAME realizó alguna de las múltiples cadenas/plataformas televisivas hace unos años.

La otra circunstancia que afectó al dúo, y a todos nosotros, fue la pandemia. Como consecuencia del miedo y el aislamiento surgieron una serie de sentimientos revueltos que han ido posándose suavemente, como copos de nieve, hasta cristalizar en este disco medicinal y tranquilizador. Las Secret Sisters nos cuentan cómo han capeado el temporal, y de qué forma han llegado a sentirse en calma, a encontrar el equilibro en un mundo que parecía desmoronarse por momentos, que todavía no se ha asentado del todo y es posible que no lo haga en muchísimo tiempo.

Las nuevas canciones de la pareja tratan de lo aprendido de estos turbulentos años: reflexiones sobre el amor (la sugerentemente psicodélica “Space”), las contradicciones de la vida familiar y del reencuentro con su gente (“Paperweight”, “If the world was a house”), sobre los difíciles años de la pandemia (“Same water”) y por supuesto de la maternidad (“I can never be without you anymore”). Todo ello alternando el folk más sedoso y atmosférico con algunos, escasos, arreones de country pop.

Tal como comentan ellas mismas en su página de Bandcamp, han encontrado un remanso de paz, aguas tranquilas, y lo están disfrutando. De paso, como hacen las grandes artistas, nos contagian a nosotros un poco de esa calma aunque sea durante los apenas 40 minutos que dura el disco. Algo de esa revelación que ellas han experimentado sobre lo que es importante y no en la vida, sobre lo que debes dejar ir para conservar tu integridad y tu bienestar mental, también acaba filtrándose en las canciones. Gracias.

