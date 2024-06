Nick Lowe lanza su primer disco en 11 años

El 13 de septiembre de 2024, Yep Roc Records lanzará Indoor Safari, el primer álbum de Nick Lowe en once años. Doce canciones, incluyendo nuevos temas originales, un par de versiones y algunos sencillos renovados, la culminación de una década de colaboración entre Lowe y los enigmáticos Los Straitjackets (Eddie Angel/guitarra; Pete Curry/bajo; Chris Sprague/batería; Greg Townson/guitarra).

Un disco mezclado por Alex Hall (JD McPherson, Cactus Blossoms) y Lowe en Reliable Recorders en Chicago que viene descrito por el escritor Eli Attie como «nada menos que un viaje libre a través de las selvas del sonido grabado».

Junto al anuncio llega la primera canción del disco, «Went To A Party», una muestra de soul festivo y la primera co-escritura oficial de Lowe con los Straitjackets.

Escucha ‘Went To A Party’ de Nick Lowe y Los Straitjackets

Estas serán las canciones del disco:

Went To A Party (Lowe, Angel, Curry, Sprague, Townson)

Love Starvation (Lowe)

Crying Inside (Lowe)

A Quiet Place (Bell, Meade)

Blue On Blue (Lowe)

Jet Pac Boomerang (Lowe)

Tokyo Bay (Lowe)

Trombone (Lowe)

Different Kind of Blue (Lowe)

Raincoat In The River (Schroeder, Kaye)

Lay It On Me Baby (Lowe)

Don’t Be Nice To Me (Lowe)

Foto Nick Lowe y Los Straitjackets: Bobby Fisher