ANOHNI and The Johnsons estrenan canción inédita

ANOHNI and the Johnsons regresaban el pasado año con el brillante My Back Was A Bridge For You To Cross, grabado con el productor de soul Jimmy Hogarth (Amy Winehouse, Duffy, Tina Turner).

Un álbum en el que continúa modelando y fomentando la transformación en nuestras formas de pensar sobre la espiritualidad, las estructuras sociales y nuestras relaciones con la biosfera. La artista busca valentía, resiliencia y ceremonia ante un paisaje contemporáneo sin precedentes y enfatiza: «Para mí, no hay un alivio celestial; la Creación es un continuo espectral y femenino, y seguimos siendo una parte inalienable de la Naturaleza«.

En las sesiones de su último disco se registró una canción que ahora ve la luz, «Breaking». Un tema que llega acompañado por un trío sencillo de guitarra, clarinete y voces con toques de jazz. Una impresionante balada que añadir al reperotorio de los conciertos que próximamente podremos disfrutar en nuestro país.

Escucha ‘Breaking’ de ANOHNI and The Johnsons

Toma nota de las fechas de ANOHNI and The Johnsons

18 de junio – Madrid – Noches del Botánico – Entradas

20 de junio – San Sebastián – Auditorio Kursaal – Entradas