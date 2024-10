The Smile – Cutouts (XL Recordings / Popstock!)

Sería injusto ahondar en especulaciones sobre una posible vuelta de Radiohead, mientras la prolija carrera de The Smile no deja de poner a prueba la creatividad de sus dos miembros más icónicos. El trío formado por Thom Yorke, Jonny Greenwood y el virtuoso batería y percusionista Tom Skinner, sigue reafirmándose con una voz propia, singular y reconocible, a medio camino entre las punzantes composiciones que se les presuponen, y una experimentación que nunca sabemos qué camino tomará.

Su tercera entrega en tres años, y segunda de 2024, nace como reflexión sobre un mundo desbordado, que retrata a través de percusiones contundentes, riffs angulares, vientos, metales y sintetizadores, quedando bastante lejos de lo que podríamos denominar un disco de descartes a pesar de haber sido registrada en las mismas sesiones que Wall Of Eyes. Ya saben, las grabadas entre Oxford y los Abbey Road Studios, bajo la producción de Sam Petts-Davies y con arreglos de la London Contemporary Orchestra.

Como en sus trabajos anteriores, en Cutouts las reminiscencias a Radiohead son inevitables, sí, especialmente en canciones como la melancólica «Bodies Laughing» o la intrincada «Eyes & Mouth», que encajarían entre lo más granado de la etapa emprendida por la «banda madre» a partir de In Rainbows (2007). Pero como suele ocurrir con el repertorio de este nuevo proyecto, su contenido va mucho más allá. Ahí tienen el funk siniestro de una «Colours Fly» que funde vientos y guitarras con una narración casi fantasmal; la sintética y etérea «Foreign Spies» o el toque casi acústico de la creciente «Instant Psalm». Sorprenden con la directa y nerviosa «Zero Sum», cautivan con el piano y las cuerdas «Tiptoe», la base motorik de «No Words» o la electrónica y percusiones de «Don’t Get Me Started».

Al final, casi sin proponérselo (o sí), The Smile es el proyecto paralelo más interesante de todos los emprendidos por sus protagonistas.

Escucha The Smile – Cutouts