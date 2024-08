Toro y Moi comparte colaboración con Ben Gibbard de Death Cab For Cutie

Toro y Moi comparte “Hollywood”, en colaboración con Ben Gibbard de Death Cab For Cutie y “CD-R”, dos nuevas canciones de su próximo álbum Hole Erth que saldrá el 6 de septiembre y llegará dos años después de su última entrega.

Si bien Toro y Moi se ha ganado durante mucho tiempo la reputación de reinventarse a sí mismo de un trabajo a otro, Hole Erth podría representar su giro musical más audaz hasta la fecha. El álbum sintetiza un himno pop-punk y un rap melancólico autoajustado en un cuerpo de trabajo que es a la vez muy actual, pero también un reflejo de hilos de larga data en la historia musical del cerebro de Toro y Moi, Chaz Bear, desde su inmersión infantil. en punk y emo hasta su trabajo de producción anterior para algunos de los nombres más importantes del rap moderno.

Hablando sobre el álbum y su génesis, Chaz Bear comparte: «Al crecer, la línea, a menudo controvertida, entre los artistas convencionales y underground estaba tan definida, pero ahora esa línea se ha vuelto tan borrosa que ni siquiera puedo entenderla». «Ya no digo lo que me gusta… a veces.»

En «Hollywood» como decimos, recluta a Ben Gibbard (Death Cab For Cutie, The Postal Service) para un sencillo melancólico que lamenta estar atrapado en el vecindario de Los Ángeles, del cual la canción toma su nombre. “Soy fan de la música de Ben desde hace algún tiempo y me pareció correcto que él fuera parte de este disco. Dado que el álbum tiene temas de angustia y nostalgia, ‘Hollywood’ parecía encajar perfectamente”.

«CD-R» es una canción que rinde homenaje a los días previos a las listas de reproducción y al streaming, los días en que las cosas eran seleccionadas. por personas y no por el algoritmo.

Escucha ‘Hollywood’ y ‘CD-R’ de Toro y Moi

Foto: Rich Lomibao