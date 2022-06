Toro y Moi – MAHAL (Dead Oceans / Popstock!)

Chaz Bear, el hombre tras el proyecto Toro y Moi, fue uno de los grandes valedores de aquello que se dio en llamar chillwave, completando un triángulo de ensueño junto con Ernest Greene, al frente de Washed Out y Alan Palomo y sus Neon Indian. Melodías pop bañadas en sintetizadores y multitud de cajas de ritmos que evocaban puestas de sol bajo un tamiz escapista. Pronto se vio que lo suyo iba mucho más allá, facturando artefactos de pop pluscuamperfecto con coartada funky, que se escoraban hacia la electrónica pop picoteando en diversos frentes como el dance, el ambient, el house o incluso el hip-hop. Su debut en el sello Carpark Records llegó con el ya notable Causers Of This (Carpark Records, 2010) alcanzando un momento de cierta notoriedad con su sucesor, el fantástico Underneath The Pine (Carpark Records, 2011). Completaría la trilogía el no menos atractivo Anything In Return (Carpark Records, 2013) demostrando que lo suyo iba en serio. Cuando parecía quizás estancado en un pop algo más estándar y menos excitante, llegaría el redondo y reivindicable Outer Peace (Carpark Records, 2019), uno de los mejores discos de esa temporada, que lo devolvió del todo inspirado redondeando una colección de singles potenciales en apenas media hora, que ratificaban su naturaleza inquieta y poliédrica. Ahora, cambia de sello y debuta en Dead Oceans, entregando su séptimo álbum de estudio.

MAHAL (Dead Oceans, 2022) es de alguna manera un nuevo ejercicio de reinvención, natural y nada impostado, que supone una vuelta de tuerca a las habilidades de Bear, subrayando su capacidad para sorprender a cada entrega, evitando acomodarse y apostando en este caso por un sonido más crudo, acaso cercano al pop rock psicodélico (no en vano, el disco se abre con un instrumental, “The Medium”, codo a codo con Unknown Mortal Orchestra, lo cual no se antoja casual en este contexto). No faltan los singles marca de la casa, con las estelares “The Loop” y “Millenium”, ésta junto a The Mattson 2 y quizás la mejor del lote, a la cabeza. Sus melodías no necesitan de apenas aderezos pues funcionan anclándose en la memoria ágiles y adictivas. También funcionan las demás colaboraciones, como la de Salami Rose Joe Louis en “Magazine” o la de Sofie Royer en “Clarity”, que enriquecen el conjunto y combinan a la perfección con las texturas y matices de la voz de Bear.

“Last Year” es otro de los momentos álgidos, con su punto The Avalanches, subrayando el carácter del disco que funciona como una jam session de delicioso aroma aterciopelado, huyendo de estridencias pero sin dejar de resultar sugerente en cada pista, acariciando los sentidos como una suave brisa marina. Ahí está si no la delicada “Déjà Vu”, que brinda aires de indie rock a su ecléctico territorio y que trae a la memoria a los Yo La Tengo más juguetones, ampliando una paleta de recursos que parece no conocer límites. Lo mejor de los trabajos de Toro y Moi es que ninguno se parece entre sí. Resultan impredecibles y acaban conquistando sin aparente esfuerzo por su admirable capacidad para bordar grandes canciones cualquiera que sea el terreno que decida explorar. Hace parecer fácil lo difícil: acercarse a la perfección pop desde diferentes ángulos. Su visión resulta vanguardista, en continuo movimiento y sin caer en lo pretencioso o artificial, destacándose desde hace ya mucho tiempo como un alumno aventajado a la hora de conjugar ritmos de diversa procedencia con clase y estimulante maestría.

